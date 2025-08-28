Головна Світ Політика
Трубопровід важливіший за вбитих Росією дітей в Україні? Сибіга різко відповів угорському міністру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія вбила четверо дітей у столиці цієї ночі
фото: Reuters

Росія цієї ночі вбила четверо дітей у Києві. Найменшій дівчинці було лише два роки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відповів угорському міністру Петру Сійярто, який вкотре наголошував на енергетичних інтересах своєї країни, звертаючись до України. Це відбулось сьогодні, 28 серпня, коли Україну масовано обстріляла Росія, а у Києві внаслідок обстрілу загинуло щонайменше четверо дітей

Андрій Сибіга написав: «Петре, якщо російський трубопровід для тебе важливіший за українських дітей, яких Росія вбила сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина перебуває на неправильному боці історії».

Трубопровід важливіший за вбитих Росією дітей в Україні? Сибіга різко відповів угорському міністру фото 1

Глава українського МЗС наголосив, що Україна «буде діяти дзеркально».

Нагадаємо, угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». 

Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини». «Без нафтопроводу «Дружба» неможливо забезпечити Угорщину сирою нафтою. Україна добре це усвідомлює. Україна усвідомлює, що нафтопровід «Дружба» має важливе значення для енергетичної безпеки Угорщини», – стверджує він.

«Главком» писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому поскаржився на нібито удар України по нафтопроводу «Дружба». Раніше глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що 28 серпня відновиться постачання нафти з Росії до його країни нафтопроводом «Дружба»

До слова, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді підтвердив удари по російських нафтопереробних заводах. Внаслідок атак українських дронів у серпні нафтопереробка зменшилася на 21%.

За словами Мадяра, цієї ночі виробництво пального впало на 4,7%. Захисники уразили Куйбишевський НПЗ (Самарська область) – потужність 7 млн тонн нафти на рік (2,5% від загального обсягу). Удар завдали бійці «Жала Птахів» СБС (14 полк) спільно з Силами спеціальних операцій. Афіпський НПЗ (Краснодарський край) – 6,25 млн тонн на рік (2,2% від загального обсягу). Операцію провели воїни «Жала Птахів» СБС (14 полк) разом з бійцями Головного управління розвідки.

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
