Зеленський про пошукові роботи в Києві: Доля вісьмох людей залишається невідомою

На цей час відомо про 23 загиблих внаслідок обстрілу Києва 28 серпня

Президент наголосив, що Росія повинна відповісти за кожен удар по Україні

На місці російського удару по житловому будинку у Дарницькому районі Києва завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля вісьмох людей. Ще 53 були поранені», – зазначив він.

Президент наголосив, що Росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по Україні. «Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати «шахеди» для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни «двадцятки» мають цю силу», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Російський удар забрав життя 23 людей. Сьогодні, 29 серпня, в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Як повідомлялося, російська війська завдали чотирьох ударів по селищу Малокатеринівка. Поранений однорічний хлопчик. Зазначається, що медики надали дитині усю необхідну допомогу. Ворог поцілив по житловій забудові: зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч.

До слова, російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено інфраструктуру, є поранені.