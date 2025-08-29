Головна Країна Політика
Зеленський про пошукові роботи в Києві: Доля вісьмох людей залишається невідомою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський про пошукові роботи в Києві: Доля вісьмох людей залишається невідомою
На цей час відомо про 23 загиблих внаслідок обстрілу Києва 28 серпня
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент наголосив, що Росія повинна відповісти за кожен удар по Україні

На місці російського удару по житловому будинку у Дарницькому районі Києва завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Станом на цей час відомо про 22 загиблих тільки в одному цьому місці влучання, серед них чотири дитини. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Загалом тієї ночі росіяни вбили 23 людей у Києві. Досі залишається невідомою доля вісьмох людей. Ще 53 були поранені», – зазначив він.

Президент наголосив, що Росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по Україні. «Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати «шахеди» для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни «двадцятки» мають цю силу», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Російський удар забрав життя 23 людей. Сьогодні, 29 серпня, в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Як повідомлялося, російська війська завдали чотирьох ударів по селищу Малокатеринівка. Поранений однорічний хлопчик. Зазначається, що медики надали дитині усю необхідну допомогу. Ворог поцілив по житловій забудові: зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч.

До слова, російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено інфраструктуру, є поранені.

Київ Володимир Зеленський

