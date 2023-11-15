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Франція видала ордер на арешт президента Сирії Башара Асада

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Франція видала ордер на арешт президента Сирії Башара Асада
Асада звинувачують у хімічних атаках у 2013 році
фото з відкритих джерел

Асада підозрюють у співучасті у воєнних злочинах поблизу Дамаска в серпні 2013 року

Франція видала міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада, якого звинувачують у хімічних атаках у 2013 році. Про це повідомляє Le Monde.

За даними видання, Асада також підозрюють у співучасті у воєнних злочинах поблизу Дамаска в серпні 2013 року, які призвели до загибелі понад 1400 осіб.

Також були видані міжнародні ордери на арешт брата сирійського лідера Махера Асада, який фактично очолює елітний сирійський військовий підрозділ, а також двох генералів збройних сил.

Розслідування було розпочато за позовом, поданим Сирійським центром ЗМІ та свободи слова (SCM), Ініціативою відкритого суспільства з питань правосуддя (OSJI) та Сирійським архівом.

Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін анонсував стратегічне партнерство Китаю та Сирії, приймаючи у гостях президента країни Башара Асада. Візит президента Башара аль-Асада до Піднебесної є частиною спроби покласти край більш ніж десятирічній дипломатичній ізоляції під санкціями Заходу.

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Теги: Франція арешт Саудівська Аравія правосуддя Башар Асад

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