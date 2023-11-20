НАБУ змінило свою версію обвинувачення стосовно ексголови ВСУ Князєва
Грошей, які нібито були «хабарем» так і не знайшли?
У «справі Князєва», слідство в якій завершено, сталися значні зміни позиції обвинувачення. Відповідні дані повідомили у Центрі протидії корупції.
Так за даними ЦПК, САП і НАБУ «завершили розслідування за підозрою ексголови Верховного Суду Князева в отриманні неправомірної вигоди на суму 1,8 млн доларів».
Разом з тим, в усіх попередніх версіях заяв обвинувачення стверджувалося, що сума переданої нібито Всеволоду Князєва «неправомірної вигоди» становила 2,7 млн доларів.
Раніше, з матеріалів суду дійсно стало відомо про те, що вилучені під час обшуків у Всеволода Князєва кошти не мають стосунку до справи НАБУ. Йшлося тоді про понад 1 млн доларів та ще певної суми у євро.
Крім того, як випливає з офіційних заяв прокурора САП, плутанина з коштами та їх сумами у «справі Князєва» триває вже давно. Версії слідства з цього приводу постійно змінювалися.
Зокрема, прокурор САП Олександр Омельченко одного разу заявляв, що детективи не можуть віднайти близько 1 млн дол., які вважаються частиною «хабаря» суддям.
Пізніше, в одному із судових засідань, Омельченко сказав, що «НАБУ не знайшло майже півмільйона доларів ($445,8 тис.)». Хоча у перерві між цими заявами про «недостачу» офіційних повідомлень від НАБУ про нові «знахідки» у півмільйона доларів не було.
І зрештою, якщо сума інкримінованого нібито хабаря наразі знижена з 2,7 до 1,8 млн доларів, то попередня заява САП про нестачу у справі нібито всього $445,8 – не відповідає дійсності.
Попри такі прогалини та зміну версій обвинувачення, очільник НАБУ Семен Кривонос називав роботу своїх підлеглих «вищим пілотажем».
«Хочу відзначити надзвичайно професійну роботу детективів і прокурорів САП. Це – вищий пілотаж, без перебільшення. Робота була проведена на найвищому рівні», – казав Семен Кривонос під свого брифінгу.
Нагадаємо, що у «справі Князєва» за понад 4 місяці слідства так і не знайшли підстав для вручення підозр іншим суддям ВСУ, хоч від початку слідство стверджувало про нібито їх корупційність та наявність суддівського «бек-офісу». Відповідно, з текстів підозр прибрали звинувачення у дільності нібито «організованої злочинної групи».
Натомість НАБУ підписало мирову угоду з одним із фігурантів «справи Князєва» Олегом Горецьким, після чого він вийшов на волю.
За версією деяких експертів, обвинувачення проти Князєва ґрунтується на штучній провокації збоку «агента НАБУ», а тому ця справа «не має судової перспективи».
Як відомо, НАБУ затримало Князєва у травні за підозрою в отриманні нібито неправомірно вигоди за рішення суду у справі приватних компаній.
Ексголова ВСУ вину в інкримінованих йому злочинних не визнає, а саму справу називає наслідком політичної боротьби.
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