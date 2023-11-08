Росія оголосила в розшук ще одного суддю, що видав ордер на арешт Путіна

РФ відкриває кримінальні справи проти всіх суддів МКС, що видали ордер на арешт Путіна

Росія оголосила у розшук ще одного суддю Міжнародного кримінального суду - Серхіо Херардо Угальде Годінеса. Як повідомляється в онлайн-базі МВС Росії, суддя був оголошений у розшук «за статтею Кримінального кодексу Російської Федерації». Інших подробиць не наводиться.

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Раніше Росія оголосила в розшук голову Міжнародного кримінального суду Петра Хофманського, його заступницю Лус Дель Кармен Ібаньєс Каррансу та суддю Бертрама Шмітта.

У березні 2023 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора МКС Каріма Хана та суддів Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали та Серхіо Херардо Угальде Годінеса. Вони, зокрема, звинувачуються у незаконному взятті під варту та у підготовці нападу на представника іноземної держави (ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 КК РФ).

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Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України.

Аналогічний ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини за президента РФ Марії Львової-Бєлової.

Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей. Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд може висунути нове звинувачення Путіну.