Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія оголосила в розшук ще одного суддю, що видав ордер на арешт Путіна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія оголосила в розшук ще одного суддю, що видав ордер на арешт Путіна
фото з відкритих джерел

РФ відкриває кримінальні справи проти всіх суддів МКС, що видали ордер на арешт Путіна

Росія оголосила у розшук ще одного суддю Міжнародного кримінального суду - Серхіо Херардо Угальде Годінеса. Як повідомляється в онлайн-базі МВС Росії, суддя був оголошений у розшук «за статтею Кримінального кодексу Російської Федерації». Інших подробиць не наводиться.

Раніше Росія оголосила в розшук голову Міжнародного кримінального суду Петра Хофманського, його заступницю Лус Дель Кармен Ібаньєс Каррансу та суддю Бертрама Шмітта.

У березні 2023 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора МКС Каріма Хана та суддів Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали та Серхіо Херардо Угальде Годінеса. Вони, зокрема, звинувачуються у незаконному взятті під варту та у підготовці нападу на представника іноземної держави (ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 КК РФ).

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України.

Аналогічний ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини за президента РФ Марії Львової-Бєлової.

Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей. Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд може висунути нове звинувачення Путіну.

Теги: росія путін Міжнародний кримінальний суд арешт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депортація українських дітей та ордер на арешт Путіна: ПАРЄ ухвалила резолюцію
Депортація українських дітей та ордер на арешт Путіна: ПАРЄ ухвалила резолюцію
27 квiтня, 19:01
Петро Порошенко
Порошенко вимагає від Гааги ще один ордер проти Путіна
10 червня, 18:56
На думку депутатів Європарламенту, Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні
Європарламент просить суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка
18 липня, 14:58
ПАР офіційно звернулася за ордером на арешт Путіна
ПАР офіційно звернулася за ордером на арешт Путіна
21 липня, 19:06
Путін помстився Гаазі за ордер на арешт
Путін помстився Гаазі за ордер на арешт
27 липня, 09:12
Володимир Путін визнав, що найманці «Вагнера» повністю фінансувалися з російського бюджету
Путін може отримати нові ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду
3 серпня, 13:40
Путін не залишав Росію після того, як суд у Гаазі оголосив про ордер у березні
Путін вперше після видачі ордера МКС на його арешт планує поїхати за кордон – Bloomberg
29 серпня, 17:56
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан
Прокурор МКС зробив заяву щодо ордера на арешт Путіна
20 вересня, 04:28
Вірменія зобов'язалася виконувати всі рішення Міжнародного кримінального суду
Вірменія затвердила ратифікацію Римського статуту, який дозволяє заарештувати Путіна
14 жовтня, 13:28

Політика

Росія оголосила в розшук ще одного суддю, що видав ордер на арешт Путіна
Росія оголосила в розшук ще одного суддю, що видав ордер на арешт Путіна
Вступ Україні до ЄС. Сьогодні Єврокомісія оголосить важливе рішення
Вступ Україні до ЄС. Сьогодні Єврокомісія оголосить важливе рішення
Комітет Палати представників США схвалив проєкт передачі Україні активів РФ
Комітет Палати представників США схвалив проєкт передачі Україні активів РФ
Байден закликав Нетаньяху до паузи у війні з ХАМАС: названо причину
Байден закликав Нетаньяху до паузи у війні з ХАМАС: названо причину
Членство України в ЄС: Зеленський анонсував важливі новини
Членство України в ЄС: Зеленський анонсував важливі новини
Польща назвала питання, без вирішення якого Україні годі мріяти про вступ до ЄС
Польща назвала питання, без вирішення якого Україні годі мріяти про вступ до ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
18K
Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
18K
Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки над «i»
9614
У Кривому Розі прогриміли вибухи
9563
Заява Фаріон про мову та військових. Омбудсмен звернувся до СБУ
8744
Царьов вперше з’явився на публіці після замаху (відео)

Новини

Склади і ракетні комплекси: ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
Вчора, 22:16

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту