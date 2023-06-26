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Зеленський доручив посилити відповідальність за неналежне утримання укриттів – указ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський доручив посилити відповідальність за неналежне утримання укриттів – указ
Адміністрації мають забезпечити до 30 червня вилучення з електронних мап укриттів тих обʼєктів, які не можуть використовуватися населенням для укриття
фото ілюстративне

Уряд України зобов'язується, зокрема, визначити статус об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту як таких, що мають стратегічне значення

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 23 червня 2023 року «Щодо результатів оперативних обстежень обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення». Про це йдеться в указі № 353/2023 на сайті Офісу президента.

Згідно з рішенням РНБО, визнано незадовільною роботу із забезпечення готовності укриттів цивільного захисту в Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, містах Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Ухвалено також рішення про невідкладні заходи щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівних працівників та інших посадовців, відповідальних за утримання та експлуатацію укриттів у тих областях, районах і містах, де ситуацію цим рішенням визнано незадовільною.

Згідно з рішенням РНБО, уряд України зобов'язується, зокрема, визначити статус об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту як таких, що мають стратегічне значення, та забезпечити системні перевірки їх належного стану.

За результатами вжитих заходів слід поінформувати Апарат РНБО до 30 червня.

Обласні та Київська міська військова адміністрація мають:

  • забезпечити до 30 червня вилучення з електронних мап укриттів тих обʼєктів, які не можуть використовуватися населенням для укриття;
  • привести до 25 липня в належний стан наявні укриття, забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них;
  • вжити заходів щодо нарощування фонду укриттів, щоб забезпечення доступу до них для 100 % населення.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня  в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття. 

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Теги: укриття указ Володимир Зеленський

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