У суботу через шестиметрового Буратіно буде перекрито центр Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Театралізована хода

У центрі Києві відбудеться театралізована лялькова хода

У суботу, 8 вересня, із 19:00 до 20:00 із нагоди відкриття Київського міжнародного фестивалю театрів ляльок pUp.pet у центрі столиці відбудеться святкова хода. У зв’язку із цим розпорядженням КМДА передбачено обмеження руху транспортних засобів у цей час за маршрутом події.

Зокрема, театралізована урочиста хода триватиме: вулиця Хрещатик, 38 – Майдан Незалежності – Європейська площа – Володимирський узвіз – Поштова площа.

Крім того, Департаменту транспортної інфраструктури доручено у встановленому порядку внести зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях слідування яких проходить цими вулицями.

Нагадаємо, що активними учасниками святкової ходи стануть ляльки та улюблені герої з дитячих та дорослих п’єс на чолі із 6-метровоою лялькою Буратіно – символом фестивалю.

Завершиться цей театралізований парад на Поштовій площі, де розпорядженням також передбачено презентацію із 20:00 до 22:00 вуличної вистави-феєрії. Цей вуличний перформанс стане своєрідним відкриттям фестивалю Puppets up to Cosmos.