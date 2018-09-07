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    У суботу через шестиметрового Буратіно буде перекрито центр Києва

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    Театралізована хода - У суботу через шестиметрового Буратіно буде перекрито центр Києва
    Театралізована хода

    У центрі Києві відбудеться театралізована лялькова хода

    У суботу, 8 вересня, із 19:00 до 20:00 із нагоди відкриття Київського міжнародного фестивалю театрів ляльок pUp.pet у центрі столиці відбудеться святкова хода. У зв’язку із цим розпорядженням КМДА передбачено обмеження руху транспортних засобів у цей час за маршрутом події.

    Зокрема, театралізована урочиста хода триватиме: вулиця Хрещатик, 38 – Майдан Незалежності – Європейська площа – Володимирський узвіз – Поштова площа.

    Крім того, Департаменту транспортної інфраструктури доручено у встановленому порядку внести зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях слідування яких проходить цими вулицями.

    Нагадаємо, що активними учасниками святкової ходи стануть ляльки та улюблені герої з дитячих та дорослих п’єс на чолі із 6-метровоою лялькою Буратіно – символом фестивалю.

    Завершиться цей театралізований парад на Поштовій площі, де розпорядженням також передбачено презентацію із 20:00 до 22:00 вуличної вистави-феєрії. Цей вуличний перформанс стане своєрідним відкриттям фестивалю Puppets up to Cosmos.

    Київ громадський транспорт театр фестиваль КМДА транспорт
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