У Святошинському районі столиці автобус зіткнувся з електроопорою (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі
фото: поліція Києва

Щонайменше п’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості

У Святошинському районі столиці маршрутний автобус зіткнувся з електроопорою: поліцейські встановлюють всі обставини події. Про це повідрмляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Інформація про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшло до поліції Києва сьогодні близько 15:30», - йдеться у повідомленні.

фото: поліція Києва

Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобусу марки МАЗ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою поблизу автозаправної станції на проспекті Академіка Палладіна.

Наразі відомо, що щонайменше п’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалим надається медична допомога, вирішується питання про їх госпіталізацію.

На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

До слова, за перше півріччя 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. 

