На Кільцевій дорозі водій Volkswagen на смерть збив пішохода

Водій Volkswagen виїхав на регульований пішохідний перехід на жовтий сигнал світлофора. У цей момент проїзну частину по пішохідному переходу переходив чоловік

За інформацією поліції, кермувальник попередньо перебував у тверезому стані

Сьогодні близько восьмої години ранку на Кільцевій дорозі у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну поліцію.

За попередніми даними, 56-річний водій автомобіля Volkswagen, рухаючись у першій смузі руху в напрямку вулиці Територіальної оборони, виїхав на регульований пішохідний перехід на жовтий сигнал світлофора. У цей момент проїзну частину по пішохідному переходу переходив чоловік.

Унаслідок наїзду пішохід загинув на місці події. За інформацією поліції, кермувальник попередньо перебував у тверезому стані. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділу розслідування ДТП главку поліції розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

До слова, за перше півріччя 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.