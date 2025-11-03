Головна Київ Новини
На Кільцевій дорозі водій Volkswagen на смерть збив пішохода

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Кільцевій дорозі водій Volkswagen на смерть збив пішохода
Водій Volkswagen виїхав на регульований пішохідний перехід на жовтий сигнал світлофора. У цей момент проїзну частину по пішохідному переходу переходив чоловік
фото: Національна поліція України/Facebook

За інформацією поліції, кермувальник попередньо перебував у тверезому стані

Сьогодні близько восьмої години ранку на Кільцевій дорозі у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну поліцію.

За попередніми даними, 56-річний водій автомобіля Volkswagen, рухаючись у першій смузі руху в напрямку вулиці Територіальної оборони, виїхав на регульований пішохідний перехід на жовтий сигнал світлофора. У цей момент проїзну частину по пішохідному переходу переходив чоловік.

Унаслідок наїзду пішохід загинув на місці події. За інформацією поліції, кермувальник попередньо перебував у тверезому стані. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділу розслідування ДТП главку поліції розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у місті Буча на Київщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей. 

До слова, за перше півріччя 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. 

