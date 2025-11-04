Трикратне перевищення дози анестезії. Столичний хірург підозрюється у смерті пацієнтки

Під час пластичної операції з імплантації сідниць у пацієнтки сталася зупинка серця

В анестезуючому розчині було втричі збільшено допустиму терапевтичну дозу препарату, що спричинило смерть пацієнтки

Поліція Києва повідомила про підозру 50-річному пластичному хірургу приватного медичного центру, на чиїй операції влітку 2023 року померла 28-річна пацієнтка. Слідство встановило, що трагедія сталася внаслідок неналежного виконання лікарем своїх обов'язків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

«Унаслідок неправильної підготовки анестезуючого розчину у 28-річної киянки сталася зупинка серця. Слідством встановлено, що лікар неправильно визначив склад препарату, що призвело до смерті жінки», – йдеться у повідомленні.

Як встановили слідчі Подільського управління поліції, влітку 2023 року під час проведення пластичної операції у приміщенні одного зі столичних медичних центрів лікар неналежно виконав свої професійні обов’язки, порушивши вимоги медичних протоколів та інструкцій щодо застосування лікарських засобів.

Так, за словами правоохоронців, унаслідок неправильної підготовки анестезуючого розчину у пацієнтки під час пластичної операції з імплантації сідниць сталася зупинка серця. Попри проведення реанімаційних заходів, врятувати життя 28-річної жінки не вдалося.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили 50-річному чоловіку про підозру фото: поліція Києва/Facebook

Проведеною в межах слідства судово-медичною експертизою було встановлено, що в анестезуючому розчині було втричі збільшено допустиму терапевтичну дозу препарату, що як наслідок спричинило смерть пацієнтки. Крім того, вказаний препарат взагалі не мав використовуватись лікарем та не був внесений ним до медичної документації.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили 50-річному чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

Нагадаємо, хірург приватної столичної клініки, який зробив пластику грудей пацієнтці, попри наявне у неї онкологічне захворювання, постане перед судом. Аби підготувати пацієнтку до операції медики провели ряд обстежень, під час яких було виявлено новоутворення у ділянці запланованого оперативного втручання. Однак, попри це, 30-річний лікар-хірург не скерував потерпілу на додаткову діагностику та консультацію із лікарем-онкологом, та провів операцію, не зважаючи на ризик та наявні протипоказання.