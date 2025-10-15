Головна Київ Новини
search button user button menu button

Стало відомо, хто замінить на посаді екскерівницю столичної медицини Гінзбург

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, хто замінить на посаді екскерівницю столичної медицини Гінзбург
Нова очільниця Департаменту охорони здоров’я КМДА займатиметься розвитком системи медичної допомоги Києва
фото: Facebook/Тетяна Мостепан

До призначення Тетяна Мостепан очолювала Київську міська клінічна лікарня №4

Тетяна Мостепан стала новою очільницею охорони здоров’я Києва. На посаді вона замінила Валентину Гінзбург. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нової очільниці Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Посадовиця розповіла, що керувала комунальною лікарнею Києва понад десять років. «Я розумію, що це – велика відповідальність і новий рівень викликів для мене. Я щиро хочу бути корисною Києву: застосувати свій досвід, управлінські рішення та ті новації, які ми успішно впровадили у нашій клініці, на благо розвитку столичної медицини та в інтересах киян», – каже вона.

За словами пресслужби департаменту, Мостепан на новій посаді буде займатися розвитком системи медичної допомоги, підвищенням доступності та якості медичних послуг. Вона зарекомендувала себе як «досвідчений керівник та професіонал у сфері охорони здоров’я».

Нагадаємо, 9 жовтня керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург офіційно заявила про своє звільнення, підтвердивши численні повідомлення у медіа про намір залишити посаду. У прощальному слові Гінзбург подякувала депутатам, колегам і медичним працівникам за спільну роботу, а також підсумувала досягнення системи столової медицини за час свого керівництва. Вона очолювала Департамент охорони здоров’я КМДА з 23 жовтня 2017 року.

Як відомо, наприкінці травня цього року мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію, в якій лікарі та пацієнти комунальних медзакладів столиці закликали звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентину Гінзбург. У відповіді зазначається, що звільнення можливе лише в разі виявлення підстав, передбачених законодавством.

У 2019 році кияни вимагали звільнити Валентину Гінзбург «у зв'язку із невідповідністю займаній посаді». Заклики звільнити чинну очільницю Департаменту охорони здоров’я Києва лунали й у 2020 році. Тоді киянин Олександр Пабат створив петицію, в якій звинуватив Валентину Гінзбург у низці порушень під час спалаху Covid-19.

Читайте також:

Теги: Тетяна Мостепан КМДА Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кястутіс Будріс прибув з візитом до України
Глава МЗС Литви прибув до Києва (відео)
19 вересня, 13:49
Головний офіс «Київтеплоенерго»
Поліція проводить обшуки у головному офісі «Київтеплоенерго»
18 вересня, 16:37
Такий вигляд зараз має застосунок «Київ Цифровий»
У застосунку «Київ Цифровий» стався збій
19 вересня, 13:51
Працівники Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Оболонського району проводять зварювальні роботи
На Оболоні невідомі порізали замки на підсобних приміщеннях будинків: мешканці стривожені
24 вересня, 12:47
Пасажира оперативно вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги
На станції метро «Позняки» пасажир впав на колії
1 жовтня, 14:49
Пожежа у багатоповерховому житловому будинку ЖК «Нова Англія»
У столиці горів будинок ЖК «Нова Англія»: пожежники врятували 12 людей, серед них – діти
2 жовтня, 10:47
Дизайн ресторану виконаний у зеленій гамі з рослинними мотивами, а на фасаді розміщено напис «100% смаку. 0% курки»
У Києві відкрився перший «зелений» KFC без курки: реакція соцмереж
3 жовтня, 17:55
Біля метро «Оболонь» було демонтовано 32 кіоски
На Оболоні замість кіосків облаштовано два нові сквери (фото)
Вчора, 16:52
Інструктору загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років
У Києві затримано інструктора автошколи, який за $4,5 тис. обіцяв «домовитись» про бронювання
Сьогодні, 15:06

Новини

Суд обрав запобіжний захід меру Вишгорода Олексію Момоту
Суд обрав запобіжний захід меру Вишгорода Олексію Момоту
Режисер Резнікович із Москви наслав прокльони над людей, які українізували театр Лесі Українки
Режисер Резнікович із Москви наслав прокльони над людей, які українізували театр Лесі Українки
Стало відомо, хто замінить на посаді екскерівницю столичної медицини Гінзбург
Стало відомо, хто замінить на посаді екскерівницю столичної медицини Гінзбург
У Києві та декількох областях запроваджено екстрені відключення світла
У Києві та декількох областях запроваджено екстрені відключення світла
Рух бульваром Миколи Міхновського обмежено до 17 жовтня (схема)
Рух бульваром Миколи Міхновського обмежено до 17 жовтня (схема)
Столиця готує автобуси для евакуації? КМДА пояснила реальний стан справ
Столиця готує автобуси для евакуації? КМДА пояснила реальний стан справ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua