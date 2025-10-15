Стало відомо, хто замінить на посаді екскерівницю столичної медицини Гінзбург

До призначення Тетяна Мостепан очолювала Київську міська клінічна лікарня №4

Тетяна Мостепан стала новою очільницею охорони здоров’я Києва. На посаді вона замінила Валентину Гінзбург. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нової очільниці Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Посадовиця розповіла, що керувала комунальною лікарнею Києва понад десять років. «Я розумію, що це – велика відповідальність і новий рівень викликів для мене. Я щиро хочу бути корисною Києву: застосувати свій досвід, управлінські рішення та ті новації, які ми успішно впровадили у нашій клініці, на благо розвитку столичної медицини та в інтересах киян», – каже вона.

За словами пресслужби департаменту, Мостепан на новій посаді буде займатися розвитком системи медичної допомоги, підвищенням доступності та якості медичних послуг. Вона зарекомендувала себе як «досвідчений керівник та професіонал у сфері охорони здоров’я».

Нагадаємо, 9 жовтня керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург офіційно заявила про своє звільнення, підтвердивши численні повідомлення у медіа про намір залишити посаду. У прощальному слові Гінзбург подякувала депутатам, колегам і медичним працівникам за спільну роботу, а також підсумувала досягнення системи столової медицини за час свого керівництва. Вона очолювала Департамент охорони здоров’я КМДА з 23 жовтня 2017 року.

Як відомо, наприкінці травня цього року мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію, в якій лікарі та пацієнти комунальних медзакладів столиці закликали звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентину Гінзбург. У відповіді зазначається, що звільнення можливе лише в разі виявлення підстав, передбачених законодавством.

У 2019 році кияни вимагали звільнити Валентину Гінзбург «у зв'язку із невідповідністю займаній посаді». Заклики звільнити чинну очільницю Департаменту охорони здоров’я Києва лунали й у 2020 році. Тоді киянин Олександр Пабат створив петицію, в якій звинуватив Валентину Гінзбург у низці порушень під час спалаху Covid-19.