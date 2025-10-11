Нобелівський комітет перевіряє витік інформації про переможця премії миру після підозрілих ставок

Комітет докладатиме усіх зусиль для з'ясування обставин витоку

Норвезький Нобелівський комітет розпочав розслідування підозрілих ставок на цьогорічного лауреата Нобелівської премії миру після різкого зростання ставок на ім’я Марії Коріни Мачадо на гральному сайті Polymarket. Як зазначає The Guardian, це могло свідчити про можливий витік інформації до офіційного оголошення результатів, передає «Главком».

Ставки на венесуельську опозиціонерку стрімко зросли незабаром у ніч проти 9 жовтня, коли її коефіцієнт на Polymarket зріс з 3,75% до 72,8%. Це відбулося всього за кілька годин до офіційного оголошення про її нагородження премією миру. Як повідомляється, один із користувачів виграв понад $65 тис., зробивши ставку на перемогу Мачадо.

Голова Нобелівського інституту Крістіан Берг Харпвікен підтвердив, що премія дійсно була присуджена Мачадо за її демократичну діяльність у Венесуелі, однак зазначив, що «ми стали жертвою злочинця, який хотів заробити на нашій інформації». За його словами, комітет докладатиме усіх зусиль для з'ясування обставин витоку.

Нобелівський комітет продовжує ретельне розслідування, щоб з'ясувати, чи став витік інформації причиною різкого сплеску ставок, а також чи є підстави вважати, що інформація про переможця була поширена передчасно.

Нагадаємо, Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні.

Тоді президент США Дональд Трамп висловив своє задоволення з приводу Нобелівської премії миру, яка була присуджена політичній діячці з Венесуели, зазначивши, що вона прийняла нагороду на його честь.

Варто зазначити, що Нобелівський комітет відмовився присуджувати премію миру президенту США Дональду Трампу, який казав, що «закінчив сім воєн» та заслуговує на неї як ніхто інший. Ба більше, раніше радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну.