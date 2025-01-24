Київ накриє негода: влада звернулась до жителів столиці

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту

На Київщині оголошено І рівень небезпеки

У першій половині дня 24 січня в Києві та області утримається туман. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Очікується видимість 200-500 м.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

У КМДА закликали водіїв у столиці дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходів закликають бути уважними та одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Нагадаємо, сьогодні у більшості областей України буде хмарно. Вдень в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

На Київщині теж буде хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер південно-східний , 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.