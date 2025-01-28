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Затримано двох наркозбувачів з Дніпра, які планували налагодити «бізнес» у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Затримано двох наркозбувачів з Дніпра, які планували налагодити «бізнес» у Києві
фото: Національна поліція України, Facebook

Правоохоронці затримали двох чоловіків за збут психотропів на території Святошинського району. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва.  

Спільники спеціально приїхали з Дніпра до столиці щоб налагодити збут заборонених речовин. У затриманих вилучили пакунки з різними видами психотропів. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру, за вчинене їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили наркозбувачів оперативники Святошинського управління поліції. Поліцейські вилучили у них понад 150 розфасованих та підготовлених для збуту пакетиків з кристалоподібною речовиною, які правоохоронці направили на експертне дослідження. Експертиза підтвердила, що вміст пакетів, це психотропні речовини – метамфетамін, мефедрон та амфетамін.

Експертиза підтвердила, що вміст пакетів – це психотропні речовини: метамфетамін, мефедрон та амфетамін
Експертиза підтвердила, що вміст пакетів – це психотропні речовини: метамфетамін, мефедрон та амфетамін
фото: Національна поліція України, Facebook

Поліцейські затримали 25-річного та 36-річного мешканців Дніпра у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські затримали 25-річного та 36-річного мешканців Дніпра за збут психотропів на території Святошинського району Києва
Поліцейські затримали 25-річного та 36-річного мешканців Дніпра за збут психотропів на території Святошинського району Києва
фото: Національна поліція України, Facebook

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили спільникам про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві на Лісовому масиві поліцейські затримали чоловіка, який планував збути три кілограми психотропів. Оперативники Деснянського району виявили в рюкзаку зловмисника кілограм психотропної речовини, а під час обшуку в квартирі ще два кілограми забороненого засобу. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 1 млн грн. Фігуранта взято під варту, йому загрожує до 12 років за ґратами.

Також на столичній Оболоні поліцейські затримали наркозбувача з 12-кілограмовою партією психотропів й вартістю понад 6 млн грн. Про це інформує пресслужба поліції Києва. 

До слова, у 2024 році Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,6 млрд грн. Про це заявив Голова Національної поліції України Іван Вигівський. За словами Вигівського, у 2024 році вилучено майже 5,5 тонни наркотиків, а це понад 20 мільйонів доз, і понад 24 тонни прекурсорів. Повідомляється, що до суду направлені обвинувальні акти майже у 39 тисячах кримінальних провадженнях, зокрема щодо 143 організованих груп та злочинних організацій, які вчинили понад 2 тисячі злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. 

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Теги: Київ наркотики поліція наркоторговля перевезення експертиза виготовлення

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