Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ отримав статус міста музики ЮНЕСКО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ отримав статус міста музики ЮНЕСКО
Концерт на даху у центрі Києва
фото: ЦУМ

Вікторія Муха: «Рішення ЮНЕСКО – визнання сучасної творчої енергії киян, здатності міста генерувати нові сенси, об’єднувати людей через мистецтво»

Київ офіційно отримав статус міста музики ЮНЕСКО та приєднався до мережі креативних міст ЮНЕСКО. Це важливе міжнародне визнання музичної спадщини, сучасного потенціалу та творчої енергії української столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха зазначила, що це рішення стало результатом системної, злагодженої роботи, яка тривала понад рік.

«Ми подавали заявку в непростий час, коли Київ щодня доводить свою стійкість і силу духу. Утім вірили, що наше місто має всі підстави бути частиною світової культурної спільноти. Це рішення ЮНЕСКО – визнання не лише нашої багатої музичної спадщини, а й сучасної творчої енергії киян, здатності міста генерувати нові сенси, об’єднувати людей через мистецтво. Для нас це не просто почесний статус – це стимул розвивати сталі культурні політики, підтримувати молоді таланти, створювати можливості для митців і відкривати Київ та всю Україну світові через музику», – наголосила Вікторія Муха.

Ідея подати заявку виникла у 2023 році з ініціативи постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій. Проєкт підтримав мер Києва Віталій Кличко. Для розробки документів місто сформувало міжсекторальну команду. До неї увійшли представники державних і міських інституцій, освітнього середовища, громадського сектору та креативних індустрій.

Під час підготовки здійснили ґрунтовний аналіз культурного життя української столиці, який засвідчив, що саме музична сфера є однією з найпотужніших і найрепрезентативніших для Києва. У місті функціонують десятки концертних майданчиків, музичних академій і шкіл, проходять сотні подій, фестивалів, конкурсів та міжнародних мистецьких ініціатив.

Упродовж року команда фахівців проводила аналітичну роботу, формувала чотирирічну стратегію розвитку музичного сектору столиці, готувала обґрунтування заявки та опис проєктів місцевого й міжнародного рівня.

«Отримання статусу міста музики ЮНЕСКО – це результат глибокої співпраці столичних фахівців, музичної спільноти та міської влади. Для Києва це новий етап культурного розвитку, який відкриває можливості міжнародної співпраці, обміну досвідом і залучення інвестицій у музичну інфраструктуру. Ми прагнемо, щоб музика Києва лунала у світі як голос сучасної, вільної й незламної України», – зазначив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк.

Ініціативи, пов’язані зі статусом міста музики ЮНЕСКО, інтегровані в Комплексну міську цільову програму «Столична культура: 2025-2027 роки», що передбачає системний розвиток культурної екосистеми Києва, підтримку творчих індустрій і розширення міжнародних зв’язків.

На базі Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра планується створення координаційного офісу, який відповідатиме за впровадження та звітування щодо реалізації чотирирічного стратегічного плану дій у межах участі Києва в мережі креативних міст ЮНЕСКО.

Головною метою мережі креативних міст ЮНЕСКО, створеної у 2004 році, є включення мистецтва і творчості в основу міських планів розвитку на місцевому та міжнародному рівнях. Наразі мережа об’єднує 408 міст та охоплює вісім творчих галузей: ремесла і народні мистецтва, медіамистецтво, кіно, дизайн, гастрономія, література, музика, з 2025 року додалась архітектура.

Нагадаємо,  на початку березня Київ завершив підготовку та відправив заявку на отримання статусу міста музики ЮНЕСКО. 

У 2015 році Львів став містом літератури, у 2019 такий же статус отримала Одеса. У 2021 році Харків набув статус міста музики.

До слова, 28 січня у Львові відкрили Культурний хаб ЮНЕСКО. Це один з перших просторів такого зразка в Україні. Так, офіс буде підтримувати, розвивати та популяризувати культуру, мистецтво, історичну спадщину, а також сучасні ініціативи. Хаб у центрі Львова працюватиме на першому і другому поверхах загальною площею 402 м кв. На першому поверсі діятиме муніципальна бібліотека-цукерня. На другому – облаштована рецепція, кімнати для коворкінгу та проведення подій, зона для розміщення експозицій, мультимедійна студія для аудіо та відеозапису. 

Теги: Київ ЮНЕСКО Харків Віталій Кличко музика місто Вікторія Муха

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе (війна в Україні – «Главком») дійшло до кінця
Атака на Україну, удар по НПЗ у Росії, заява Трампа про війну: головне за ніч
Вчора, 05:45
Оперативники встановили відправника посилки – 40-річного мешканця м. Тернопіль
Затримано чоловіка, причетного до вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти»
31 жовтня, 09:54
Вертоліт здійснює скидання води на найбільш складні ділянки загоряння
Атака на Київ: до гасіння пожеж у Києві залучено гелікоптер (Відео)
25 жовтня, 10:47
За словами міністерки, Україні потрібна негайна допомога у відновленні енергетики
До Києва прибула міністерка економіки Німеччини
24 жовтня, 09:11
Дівчина не змовчала та зробила водієві зауваження через російську музику
Українська співачка посварилась із водієм таксі через російську музику (відео)
23 жовтня, 13:36
У Києві вирує пожежа в Голосіївському районі після атаки балістикою
В одному з районів Києва виникла пожежа після удару РФ
22 жовтня, 01:33
Арсеній Насіковський відігравав активну роль в операційних проєктах DIM, курував будівельні й інвестиційні напрямки
Помер 21-річний син великого київського забудовника
16 жовтня, 18:37
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 жовтня
10 жовтня, 15:30
«Зелена» гілка метро зупинилась через те, що зламався поїзд на станції «Палац Спорту»
Інтервал руху на «червоній» і «синій» лініях метро скорочено, «зелена» зупинилася
10 жовтня, 10:32

Новини

Київ отримав статус міста музики ЮНЕСКО
Київ отримав статус міста музики ЮНЕСКО
Трикратне перевищення дози анестезії. Столичний хірург підозрюється у смерті пацієнтки
Трикратне перевищення дози анестезії. Столичний хірург підозрюється у смерті пацієнтки
У Kyiv City Express запустили нову «зіркову» озвучку: хто оголошуватиме станції 
У Kyiv City Express запустили нову «зіркову» озвучку: хто оголошуватиме станції 
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Миколу Осідача
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Миколу Осідача
Рух вулицею Братиславською частково обмежено (схема)
Рух вулицею Братиславською частково обмежено (схема)
На Київщині у ДТП травмувались мати з неповнолітнім сином
На Київщині у ДТП травмувались мати з неповнолітнім сином

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua