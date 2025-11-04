Київ отримав статус міста музики ЮНЕСКО

Вікторія Муха: «Рішення ЮНЕСКО – визнання сучасної творчої енергії киян, здатності міста генерувати нові сенси, об’єднувати людей через мистецтво»

Київ офіційно отримав статус міста музики ЮНЕСКО та приєднався до мережі креативних міст ЮНЕСКО. Це важливе міжнародне визнання музичної спадщини, сучасного потенціалу та творчої енергії української столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха зазначила, що це рішення стало результатом системної, злагодженої роботи, яка тривала понад рік.

«Ми подавали заявку в непростий час, коли Київ щодня доводить свою стійкість і силу духу. Утім вірили, що наше місто має всі підстави бути частиною світової культурної спільноти. Це рішення ЮНЕСКО – визнання не лише нашої багатої музичної спадщини, а й сучасної творчої енергії киян, здатності міста генерувати нові сенси, об’єднувати людей через мистецтво. Для нас це не просто почесний статус – це стимул розвивати сталі культурні політики, підтримувати молоді таланти, створювати можливості для митців і відкривати Київ та всю Україну світові через музику», – наголосила Вікторія Муха.

Ідея подати заявку виникла у 2023 році з ініціативи постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій. Проєкт підтримав мер Києва Віталій Кличко. Для розробки документів місто сформувало міжсекторальну команду. До неї увійшли представники державних і міських інституцій, освітнього середовища, громадського сектору та креативних індустрій.

Під час підготовки здійснили ґрунтовний аналіз культурного життя української столиці, який засвідчив, що саме музична сфера є однією з найпотужніших і найрепрезентативніших для Києва. У місті функціонують десятки концертних майданчиків, музичних академій і шкіл, проходять сотні подій, фестивалів, конкурсів та міжнародних мистецьких ініціатив.

Упродовж року команда фахівців проводила аналітичну роботу, формувала чотирирічну стратегію розвитку музичного сектору столиці, готувала обґрунтування заявки та опис проєктів місцевого й міжнародного рівня.

«Отримання статусу міста музики ЮНЕСКО – це результат глибокої співпраці столичних фахівців, музичної спільноти та міської влади. Для Києва це новий етап культурного розвитку, який відкриває можливості міжнародної співпраці, обміну досвідом і залучення інвестицій у музичну інфраструктуру. Ми прагнемо, щоб музика Києва лунала у світі як голос сучасної, вільної й незламної України», – зазначив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк.

Ініціативи, пов’язані зі статусом міста музики ЮНЕСКО, інтегровані в Комплексну міську цільову програму «Столична культура: 2025-2027 роки», що передбачає системний розвиток культурної екосистеми Києва, підтримку творчих індустрій і розширення міжнародних зв’язків.

На базі Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра планується створення координаційного офісу, який відповідатиме за впровадження та звітування щодо реалізації чотирирічного стратегічного плану дій у межах участі Києва в мережі креативних міст ЮНЕСКО.

Головною метою мережі креативних міст ЮНЕСКО, створеної у 2004 році, є включення мистецтва і творчості в основу міських планів розвитку на місцевому та міжнародному рівнях. Наразі мережа об’єднує 408 міст та охоплює вісім творчих галузей: ремесла і народні мистецтва, медіамистецтво, кіно, дизайн, гастрономія, література, музика, з 2025 року додалась архітектура.

Нагадаємо, на початку березня Київ завершив підготовку та відправив заявку на отримання статусу міста музики ЮНЕСКО.

У 2015 році Львів став містом літератури, у 2019 такий же статус отримала Одеса. У 2021 році Харків набув статус міста музики.

До слова, 28 січня у Львові відкрили Культурний хаб ЮНЕСКО. Це один з перших просторів такого зразка в Україні. Так, офіс буде підтримувати, розвивати та популяризувати культуру, мистецтво, історичну спадщину, а також сучасні ініціативи. Хаб у центрі Львова працюватиме на першому і другому поверхах загальною площею 402 м кв. На першому поверсі діятиме муніципальна бібліотека-цукерня. На другому – облаштована рецепція, кімнати для коворкінгу та проведення подій, зона для розміщення експозицій, мультимедійна студія для аудіо та відеозапису.