Київрада ухвалила додаткову грошову допомогу при народженні дитини

Київ бере на себе частину фінансового навантаження, щоб допомогти молодим батькам

Київ надаватиме додаткову грошову матеріальну допомогу одному з батьків або опікуну при народженні дитини. Таке рішення було ухвалено сьогодні, 09 жовтня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання 83 депутатами. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначила депутатка Київської міської ради Людмила Ковалевська, ухвалене рішення є важливим кроком для підтримки молодих родин та стимулювання народжуваності у столиці, особливо в умовах війни, коли українські сім’ї стикаються з серйозними фінансовими труднощами.

Сума допомоги, яка буде виплачуватися, не вказана.

«Сьогодні, коли війна щодня випробовує нас на міцність, народження дитини – це символ віри в життя і в майбутнє. Ми розуміємо, що перші місяці після народження малюка – це не лише радість, а й великі витрати. Саме тому місто бере на себе частину цього навантаження, щоб допомогти батькам. Ця допомога є сигналом того, що Київ цінує кожну родину і кожне нове життя», – наголосила Людмила Ковалевська.

Депутатка додала, що фінансова підтримка новонароджених допоможе родинам покрити витрати на найпотрібніше: одяг, засоби гігієни, дитячі меблі та медичні потреби, також це стане мотиваційним чинником для підвищення народжуваності у місті.

Нагадаємо, у Києві при народженні дитини надається державна допомога у розмірі 41 280 грн, яка виплачується одноразово (10 320 грн) та потім щомісяця по 860 грн протягом 36 місяців. Для оформлення необхідно подати заяву, свідоцтво про народження дитини та документ, що посвідчує особу, онлайн через портал Дія або особисто до ЦНАП, сервісних центрів Пенсійного фонду чи виконавчого органу міськради.