У режисера Білоуса, якого звинувачують у домаганнях, проходять обшуки – ЗМІ

Колишній керівник Молодого театру фігурує у справі про зґвалтування та сексуальне насильство

Правоохоронці проводять обшуки у колишнього директора Молодого театру, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрія Білоуса. Його звинувачують у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

За даними джерел ЗМІ, обшуки повʼязані зі справою про зґвалтування та сексуальне насильство щодо студенток. Інших подробиць поки немає.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та вже колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

Згодом Андрій Білоус відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Столична поліція продовжує розслідувати кримінальне провадження на підставі звернень осіб, які звинуватили завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури драми Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і керівника Молодого театру Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях.