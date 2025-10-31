Палія трьох авто в столиці відправлено за ґрати: скільки років отримав

Палій знищив три автомобілі, завдавши їх власникам збитки на загальну суму 650 тис. грн

У Києві суд визнав 57-річного уродженця Луганської області винним в умисному пошкодженні шляхом підпалу трьох автомобілів, його засуджено до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

«Чоловік отримував замовлення на знищення автомобілів, які могли б належати військовослужбовцям ЗСУ та підшуковував машини у Шевченківському районі. Таким чином він хотів заробити гроші, втім оплату так і не отримав», – йдеться у повідомленні.

За даними слідчих прокуратури, вечорами обвинувачений обливав машини легкозаймистою речовиною та підпалював. В такий спосіб він знищив три автомобілі, завдавши їх власникам збитки на загальну суму 650 тис. грн.

Дії палія кваліфікували за ч. 2 ст. 194 КК України.



«Хоча чоловік під час судового розгляду розкаявся у вчиненому, прокурор, враховуючи обставини вчинених злочинів та триваючу збройну агресію проти України, наполягав на мірі покарання, пов’язаній з позбавленням волі», – йдеться у повідомленні.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у минулому році поліцейські зафіксували понад 200 випадків підпалів автомобілів військових, близько чверті з них зробили неповнолітні.

Раніше у Києві правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля за завданням російських спецслужб. За даними правоохоронців, до поліції Києва надійшло повідомлення про займання автомобіля Ford на одній з вулиць у Солом’янському районі. Правоохоронці, які прибули на місце пожежі, встановили, що транспортний засіб підпалили за допомоги легкозаймистої рідини та у ході розшукових заходів викрили і самого палія. Ним виявився 22-річний киянин, який мешкає неподалік від місця злочину.