Головна Київ Новини
search button user button menu button

Палія трьох авто в столиці відправлено за ґрати: скільки років отримав

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Палія трьох авто в столиці відправлено за ґрати: скільки років отримав
Автівка, спалена 57-річним уродженцем Луганської області на замовлення російських окупантів
фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Палій знищив три автомобілі, завдавши їх власникам збитки на загальну суму 650 тис. грн

У Києві суд визнав 57-річного уродженця Луганської області винним в умисному пошкодженні шляхом підпалу трьох автомобілів, його засуджено до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

«Чоловік отримував замовлення на знищення автомобілів, які могли б належати військовослужбовцям ЗСУ та підшуковував машини у Шевченківському районі. Таким чином він хотів заробити гроші, втім оплату так і не отримав», – йдеться у повідомленні.

За даними слідчих прокуратури, вечорами обвинувачений обливав машини легкозаймистою речовиною та підпалював. В такий спосіб він знищив три автомобілі, завдавши їх власникам збитки на загальну суму 650 тис. грн.

Дії палія кваліфікували за ч. 2 ст. 194 КК України.
 
«Хоча чоловік під час судового розгляду розкаявся у вчиненому, прокурор, враховуючи обставини вчинених злочинів та триваючу збройну агресію проти України, наполягав на мірі покарання, пов’язаній з позбавленням волі», – йдеться у повідомленні.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою. 

Нагадаємо, у минулому році поліцейські зафіксували понад 200 випадків підпалів автомобілів військових, близько чверті з них зробили неповнолітні. 

Раніше у Києві правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля за завданням російських спецслужб.  За даними правоохоронців, до поліції Києва надійшло повідомлення про займання автомобіля Ford на одній з вулиць у Солом’янському районі. Правоохоронці, які прибули на місце пожежі, встановили, що транспортний засіб підпалили за допомоги легкозаймистої рідини та у ході розшукових заходів викрили і самого палія. Ним виявився 22-річний киянин, який мешкає неподалік від місця злочину.

Теги: автомобіль Київ чоловік Telegram машини прокурор прокуратура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці тривога тривала понад шість годин
У столиці тривога тривала понад шість годин
Вчора, 07:18
На сцену в центрі Києва вийдуть десятки артистів
Грандіозне вокально-симфонічне шоу Legendary Rock Voices збирає столичний «Палац спорту»
2 жовтня, 10:52
У Печерському районі столиці спалахнула пожежа в житловому будинк
У центрі столиці сталася пожежа у п’ятиповерхівці: врятовано чотирьох людей (фото)
2 жовтня, 11:00
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Де у Києві купити продуктові товари 11-12 жовтня: адреси ярмарків
11 жовтня, 07:03
Наслідки обстрілу у Броварах 10 жовтня
Удар по Київщині: у Броварах пошкоджено житлові будинки, магазин та автівки (фото)
10 жовтня, 11:32
Прогноз погоди не передбачає різкого похолодання, тому опалення можуть запустити ближче до кінця жовтня
Київ відкладає опалювальний сезон
18 жовтня, 19:38
Головний рабин України Моше Асман оглядає синагогу після дронової атаки
Російський безпілотник пошкодив синагогу на Подолі (відео)
23 жовтня, 08:27
Бізнес-центр «Доміно» попрапив під обстріл вже вдруге
Столичний бізнес-центр «Доміно» вдруге постраждав внаслідок обстрілу (відео)
23 жовтня, 08:46
Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію
Смерть мобілізованого киянина: ТЦК та бригада ЗСУ назвали версію
24 жовтня, 20:52

Новини

На Київщині підприємство не сплатило 10 млн грн податків від продажу олії
На Київщині підприємство не сплатило 10 млн грн податків від продажу олії
На Київщині мікроавтобус збив велосипедиста: чоловік загинув на місці
На Київщині мікроавтобус збив велосипедиста: чоловік загинув на місці
Палія трьох авто в столиці відправлено за ґрати: скільки років отримав
Палія трьох авто в столиці відправлено за ґрати: скільки років отримав
Старт опалювального сезону у столиці: скільки будинків уже з теплом
Старт опалювального сезону у столиці: скільки будинків уже з теплом
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 1-2 листопада
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 1-2 листопада
Перейменування вулиці на честь Парубія. Петиція не знайшла підтримки киян
Перейменування вулиці на честь Парубія. Петиція не знайшла підтримки киян

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua