Свириденко закликала посилити ППО після атаки на Київ

Прем’єр-міністр закликала до міжнародної допомоги та підтримки після нічної атаки на Київ

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко відреагувала на масовану нічну атаку Росії на Київ, назвавши її черговим проявом терору, спрямованого на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру. Глава уряду закликала міжнародних партнерів до більшої рішучості у наданні систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Юлію Свириденко.

Прем'єр-міністр Свириденко розповіла про трагічні наслідки ранкового обстрілу.

«Сьогодні вранці Росія здійснила черговий масований ракетний та балістичний удар по Києву. Повідомлялося про вибухи в кількох районах. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок та комерційні приміщення. Загинуло щонайменше двоє мирних жителів, дванадцять отримали поранення. Ці удари знову були спрямовані по нашій цивільній та енергетичній інфраструктурі. Це був ще один навмисний акт терору проти народу України», – заявила Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко наголосила на невідкладній потребі посилення протиповітряної оборони: «Щоб зупинити цей терор, Україні терміново потрібні сильніші системи протиповітряної оборони та більша міжнародна рішучість».

Очільниця уряду також подякувала рятувальникам, медикам та працівникам комунальних служб за їхню мужність та професіоналізм, які щодня рятують життя, і завершила свій допис словами: «Київ стоїть, як і вся держава - єдина, стійка та сповнена рішучості захищати свій народ».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову нічну атаку Росії, під час якої було застосовано балістичні ракети та ударні дрони. Глава держави підкреслив, що комбіновані удари балістикою стали постійною загрозою, і закликав партнерів до негайної реалізації домовленостей щодо надання систем протиповітряної оборони.

«Цієї ночі Росія знову атакувала Україну – цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами. Був ракетний удар по Києву. Відомо, що, на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей постраждали», – заявив президент.

Зеленський наголосив на катастрофічних масштабах використання Росією високоточного та швидкісного озброєння.