У центральних районах столиці пролунали вибухи – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко закликає громадян перейти в укриття цивільного захисту

29 травня у столиці після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи.

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Мер Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися в укриттях.

«Вибухи в місті! В центральних районах. Залишайтеся в укриттях!» – повідомив Кличко.

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Також за інформацією мера Києва, екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці.

«Атака на Київ триває», – повідомив Кличко.

Нагадаємо, що в Києві та області станом на 11:08 ранку оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ракетну небезпеку.

Триває 460-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну, нехтувати Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.