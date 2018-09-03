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    У Яценюка також пропонують назвати іменем Маккейна одну з вулиць столиці

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    Джон Маккейн - У Яценюка також пропонують назвати іменем Маккейна одну з вулиць столиці
    Джон Маккейн

    Раніше президент запропонував назвати іменем Маккейна київську вулицю, яка нині носить ім'я Івана Кудрі

    Фракція «Народний фронт» звертається до Київської міської ради з пропозицією назвати іменем Сенатора Маккейна одну з центральних вулиць столиці.

    Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак під час погоджувальної ради.

    «Ми повинні висловити вдячність великому американцю, який віддано підтримував Україну у найскладніші дні і години», - сказав Бурбак.

    Як відомо, 1 вересня у США Арсеній Яценюк взяв участь у церемонії вшанування пам`яті Сенатора Джона Маккейна у Вашингтонському національному соборі.

    В інтерв’ю журналістам він підкреслив, що Сенатор Джон Маккейн був «великим сином американського народу і великим другом українського народу».

    «Він разом з нами був на Майдані. В Сенаті він був тією людиною, яка просувала законодавство по допомозі українським Збройним Силам. Він був людиною, яка просувала законодавство про введення санкцій проти Росії», - сказав Арсеній Яценюк.

    Також нагадаємо, що Порошенко пропонує перейменувати вулицю у центрі Києва на честь Маккейна.

     

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