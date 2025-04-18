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Автобуси №14Т та №112 змінять рух через ремонт трамвайних колій на Глибочицькій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Автобуси №14Т та №112 змінять рух через ремонт трамвайних колій на Глибочицькій
У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності
фото з відкритих джерел

«Київпастранс» попереджає про зміни в русі автобусів №14Т та №112 з 19 квітня

Із 19 квітня до завершення ремонтних робіт на вул. Глибочицькій автобуси №№ 14Т, 112 курсуватимуть зі змінами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Повідомляється, що дорожники ремонтуватимуть трамвайні колії на вул. Глибочицькій – на ділянці від Глибочицького проїзду до вул. Січових Стрільців.

Рух автобусних маршрутів №№ 14Т, 112 у напрямку ст. м. «Лук’янівська» буде організовано від Контрактової площі та вул. Івана Микитенка до вул. Глибочицької за власними маршрутами, далі – Глибочицький проїзд – вул. Січових Стрільців – вул. Дегтярівська, далі за власними маршрутами.

Із 19 квітня до завершення ремонтних робіт на вул. Глибочицькій автобуси №№ 14Т, 112 курсуватимуть зі змінами
Із 19 квітня до завершення ремонтних робіт на вул. Глибочицькій автобуси №№ 14Т, 112 курсуватимуть зі змінами
інфографіка «Київпастранс»

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, з 5 квітня внесено зміни у маршрут автобусів №52 у Києві. Зміни впроваджено з метою покращення транспортного обслуговування мешканців Голосіївського району. 

Також із 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року у зв’язку з будівництвом метро на Виноградар закрито рух транспорту частиною просп. Європейського Союзу – від просп. Василя Порика до просп. Свободи. На період обмеження руху внесуть зміни в роботу наземного пасажирського транспорту.

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Теги: Київ громадський транспорт ремонт Київпастранс

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