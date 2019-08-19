У зоні ЧАЕС поліція затримала американця (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

34-річний громадянин США незаконно проник до зони відчуження Фото: Нацполіція

Іноземцю загрожує штраф і скорочення терміну перебування в Україні

Під час патрулювання зони відчуження ЧАЕС правоохоронці виявили та затримали ще одного сталкера у м. Прип’ять. Ним виявився 34-річний громадянин США.

Любитель екстримального туризму прибув до України зі штату Пенсильванія. Чоловік незаконно проник до зони відчуження, оминаючи контрольно-пропускний пункт. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Щодо даного громадянина поліція склала адміністративний протокол за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відтак, громадянину Сполучених Штатів загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі працівниками поліції зони ЧАЕС направлено подання до Іванківського районного відділу Державної міграційної служби, аби сталкеру-іноземцю скоротили термін перебування в Україні.

Нагадаємо, на початку серпня під час патрулювання території зони відчуження ЧАЕС поліція виявила та затримала чотири групи сталкерів, серед яких є і іноземці, які проникли на територію з метою туризму.