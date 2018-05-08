Учасницю нападу на «кіборга» у Києві арештували на місяць

Лапінській обрано запобіжний захід тримання під вартою до 5 червня

Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 червня підозрюваній у нападі на бійця АТО Дмитра Вербича. «Слідчий суддя ухвалив: клопотання старшого слідчого прокуратури щодо застосування запобіжного заходу щодо Лапінської задовільнити. Обрати до Лапінської запобіжний захід тримання під вартою



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Фото: Сергій Мазур, Facebook Підозрювана у нападі на учасника АТО Дмитра Вербича

Лапінській обрано запобіжний захід тримання під вартою до 5 червня

Подільський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 червня підозрюваній у нападі на бійця АТО Дмитра Вербича.

«Слідчий суддя ухвалив: клопотання старшого слідчого прокуратури щодо застосування запобіжного заходу щодо Лапінської задовільнити. Обрати до Лапінської запобіжний захід тримання під вартою до 5 червня 2018 року. Ухвала має бути виконана негайно і може бути оскаржена протягом 5 днів в Апеляційному суду міста Києва», — зазначив слідчий суддя Володимир Гребенюк.

Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Як відомо, 2 травня на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.

Чоловіку було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім його забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком.

Поліція розпочала розшук групи нападників.

За фактом нападу на Вербича відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У неділю, 6 травня, в Харкові співробітники СБУ затримали групу молодих людей у справі щодо нападу на Вербича. За інформацією ЗМІ, один із затриманих мав при собі паспорт громадянина Росії.

Адвокат постраждалого Дмитра Вербича Наталя Фещик заявила, що серед затриманих лише одна жінка причетна до нападу.

7 травня Київською місцевою прокуратурою № 7 жінці було повідомлено про підозру.

Служба безпеки України встановила, що організатором нападу на ветерана АТО є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.

Київська прокуратура заочно повідомила про підозру 23-річному росіянину.

Джерело: УНН