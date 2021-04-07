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    Учасники протесту проти забудови перекрили столичний проспект

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    Учасники протесту вважають, що нове будівництво паралізує рух магістралями масиву - Учасники протесту проти забудови перекрили столичний проспект

    Учасники протесту вважають, що нове будівництво паралізує рух магістралями масиву

    Фото: facebook/I.LOVE.OBOLON

    Мешканці Оболонського району протестують проти планів забудови Мінського масиву

    Рух транспорту київським проспектом Рокосовського перекрили сьогодні, 7 квітня, мешканці Оболонського району, що протестують проти планів забудови Мінського масиву. Про це повідомляють організатори акції у Facebook.

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    Учасники протесту проти забудови перекрили столичний проспект
    Учасники протесту проти забудови перекрили столичний проспект

    Учасники акції звертають увагу, що проєктом рішення Київради «Про затвердження детального плану території в межах вулиць Юрія Кондратюка, Михайла Майорова (Петра Калнишевського), північної та західної межі лісу в Оболонському районі м. Києва» передбачається збільшення кількості жителів на понад 11 тисяч і побудова 26-поверхових будинків на 6307 квартир на землях тепличного господарства агрокомбінату «Пуща-Водиця».

    На їх думку, при цьому не передбачається створення достатньої кількості соціальної інфраструктури, та збільшується ряд проблем, які тільки погіршать якість життя мешканців Мінського масиву. Також будівництвом передбачено знесення гаражів, які перебувають у приватній власності киян.

    «Під час акції мешканці масиву перекрили рух на проспекті Рокоссовського. Це було зроблено для того, щоб показати наскільки ускладниться рух транспорту по ньому після будівництва нового масиву», – говорять учасники протесту.

    Відзначимо, що Детальний план території Мінського масиву, в якому передбачено будівництво нового мікрорайону, ще повинні затвердити на найближчому засіданні Київради. Воно відбудеться 16 квітня.

    Нагадаємо, що у березні мешканці Мінського району пікетували приміщення Київської міської ради, протестуючи проти забудови.

    Також стало відомо, що через те, що ТОВ «Соллур» зводить житловий комплекс Obolon Plaza впритул до станції метро «Оболонь», людям доводиться терпіти незручності, адже прохід до метро став вузьким для місцевих киян.

    Теги: Київ метро будівництво забудова протест
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