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США запровадили проти Ірану наймасштабніші санкції з 2018 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США запровадили проти Ірану наймасштабніші санкції з 2018 року
Цей санкційний пакет – найбільший із часів кампанії «максимального тиску», розпочатої адміністрацією Дональда Трампа
фото з відкритих джерел

США наклали санкції на розгалужену мережу, що охоплює десятки компаній і понад 50 кораблів

Сполучені Штати оголосили про наймасштабніші санкції проти Ірану з 2018 року. Під обмеження потрапили понад 50 осіб, компаній і суден, пов’язаних із сином високопоставленого іранського чиновника. Про це повідомило Міністерство фінансів США, передає «Главком».

30 липня США наклали санкції на розгалужену мережу, що охоплює десятки компаній і понад 50 кораблів. Ці активи, за даними американської влади, належать Мохаммаду Хоссейну Шамхані – сину Алі Шамхані, одного з найближчих радників верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Вашингтон звинувачує цю мережу у відмиванні мільярдів доларів, отриманих від незаконної торгівлі іранською та російською нафтою. Основними покупцями нафти, за даними Мінфіну США, залишаються китайські компанії. Значна частина цих операцій здійснювалася через Об'єднані Арабські Емірати.

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав мережу «морською імперією родини Шамхані» та прикладом масштабної корупції серед іранських еліт. Він підкреслив, що цей санкційний пакет – найбільший із часів кампанії «максимального тиску», розпочатої адміністрацією Дональда Трампа.

Окремо Держдепартамент США запровадив санкції проти ще 20 компаній і 10 суден, які брали участь у транспортуванні нафти з Ірану.

Попри масштабність заходів, заступник міністра фінансів США Майкл Фолкендер запевнив, що нові обмеження не вплинуть на глобальний нафтовий ринок, оскільки мають «цільовий характер» і спрямовані виключно на незаконну діяльність.

Раніше стало відомо, що Іран не має наміру відмовлятися від збагачення урану в мирних цілях, продовжуючи дотримуватися своїх зобов'язань у межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Інші ж держави не мають права обмежувати Тегеран у цьому питанні, повідомив заступник глави МЗС Ірану Маджід Тахт-Раванчі.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня президент США Дональд Трамп повідомив, що американські збройні сили провели успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Він заявив, що Тегерану слід погодитись на припинення конфлікту. З 13 червня Ізраїль щодня завдає ударів по Ірану в рамках операції, спрямованої проти іранської ядерної програми.

До слова, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі оголосив про проведення позачергового засідання Ради керуючих організації. Рішення ухвалене у зв'язку з різкою ескалацією на Близькому Сході, зокрема після повідомлень про авіаудари США по ядерних об'єктах Ірану.

Теги: санкції США Іран нафта

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