Доїхати до Пирогова стане простіше: з 30 травня запрацює новий автобусний маршрут
30 травня у Національному музеї народної архітектури та побуту України стартує традиційний фестиваль «Кобзарська Трійця»
Відзавтра, 30 травня, для поліпшення транспортного обслуговування пасажирів у Києві організують рух автобуса № 58 «Станція метро «Виставковий центр» – Національний музей народної архітектури та побуту України». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».
Зокрема, автобуси курсуватимуть за наступною схемою:
- ст. м. «Виставковий центр» – просп. Академіка Глушкова – вул. Академіка Заболотного – вул. Академіка Тронька – Національний музей народної архітектури та побуту України – вул. Академіка Тронька – вул. Академіка Заболотного – просп. Академіка Глушкова – вул. Васильківська – ст. м. «Виставковий центр».
Розклад руху розмістять на офіційних ресурсах КП «Київпастранс».
Додамо, що вже цієї суботи, 30 травня, з 10:00 у Національному музеї народної архітектури та побуту України стартує традиційний фестиваль «Кобзарська Трійця». На території музею звучатимуть старовинні думи та народні мелодії у виконанні кобзарів, лірників і бандуристів.
У програмі заходу:
- майстер-класи з виготовлення кобзарських інструментів;
- традиційне кобзарювання територією скансену;
- розповідь про звичаї Клечальної суботи;
- великий концерт кобзарів, лірників і бандуристів на Співочому полі.
Організатори також підготували спеціальну мапу фестивалю, яка допоможе гостям легше орієнтуватися між локаціями протягом дня.
Нагадаємо, що в останню неділю травня традиційно відзначають День Києва. Цьогоріч через безпекову ситуацію в місті не планується масштабних масових гулянь, проте для мешканців підготували локальні культурні та мистецькі заходи в музеях і бібліотеках.
