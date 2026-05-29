Доїхати до Пирогова стане простіше: з 30 травня запрацює новий автобусний маршрут

30 травня у Національному музеї народної архітектури та побуту України стартує традиційний фестиваль «Кобзарська Трійця»

Відзавтра, 30 травня, для поліпшення транспортного обслуговування пасажирів у Києві організують рух автобуса № 58 «Станція метро «Виставковий центр» – Національний музей народної архітектури та побуту України». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, автобуси курсуватимуть за наступною схемою:

ст. м. «Виставковий центр» – просп. Академіка Глушкова – вул. Академіка Заболотного – вул. Академіка Тронька – Національний музей народної архітектури та побуту України – вул. Академіка Тронька – вул. Академіка Заболотного – просп. Академіка Глушкова – вул. Васильківська – ст. м. «Виставковий центр».

Розклад руху розмістять на офіційних ресурсах КП «Київпастранс».

Схема руху автобуса № 58 «Станція метро «Виставковий центр» – Національний музей народної архітектури та побуту України» фото: «Київпастранс»

Додамо, що вже цієї суботи, 30 травня, з 10:00 у Національному музеї народної архітектури та побуту України стартує традиційний фестиваль «Кобзарська Трійця». На території музею звучатимуть старовинні думи та народні мелодії у виконанні кобзарів, лірників і бандуристів.

У програмі заходу:

майстер-класи з виготовлення кобзарських інструментів;

традиційне кобзарювання територією скансену;

розповідь про звичаї Клечальної суботи;

великий концерт кобзарів, лірників і бандуристів на Співочому полі.

Організатори також підготували спеціальну мапу фестивалю, яка допоможе гостям легше орієнтуватися між локаціями протягом дня.

Нагадаємо, що в останню неділю травня традиційно відзначають День Києва. Цьогоріч через безпекову ситуацію в місті не планується масштабних масових гулянь, проте для мешканців підготували локальні культурні та мистецькі заходи в музеях і бібліотеках.