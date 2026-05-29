Зеленська розповіла, які книги купила на «Книжковому Арсеналі»

Перша леді поділилася враженнями від відкриття «Книжкового Арсеналу»

Перша леді України Олена Зеленська відвідала відкриття «Книжкового Арсеналу» в Києві. Які книги придбала перша леді, розповідає «Главком».

Олена Зеленська поділилася на своїй сторінці у Facebook враженнями від відкриття «Книжкового арсеналу». «Разом із генеральною директоркою ДП «Мистецький Арсенал» Олесею Островською-Лютою та директоркою ХІV «Арсеналу» Юлією Козловець познайомилася з новинками видавництв. Їх сотні, й очі розбігались. Україну не спинити та не перемогти, якщо письменництво й читацтво переживає в нас такий підйом», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська придбала книги на «Книжковому Арсеналі» фото: Олена Зеленська/Facebook

За словами Олени Зеленської, вона б хотіла прочитати всі книги, які представлені на фестивалі, однак цього разу вона придбала лише декілька та розповіла, які саме. «Хотілося б прочитати все, але саме цього разу забираю із собою ось ці три книжки», – йдеться в дописі Зеленської.

Які книги придбала Олена Зеленська на «Книжковому Арсеналі»

Книга «Гемінґвей нічого не знає»

«Видавництво Старого Лева» – це збірка прози ветерана Артура Дроня, який написав її під час реабілітації після поранення. «Наративи масового ураження. Тактики і стратегії інформаційної війни» від видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Автором цієї книги є письменник та науковець Артем Захарченко, у своїй роботі він пояснює процеси в інформаційній війні.

«Трикутник влади: Врівноваження нового світового ладу» від видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Цю книгу написав президент Фінляндії Александр Стубб, він проаналізував трансформацію міжнародної політики та геополітичні зрушення.

До слова, як повідомляє «Суспільне Культура», на фестивалі перша леді звернула увагу на поетичну збірку Ліни Костенко; «Jingle bellZ. Документальний щоденник «Олексія Анулі; «До безпечних берегів«Воллеса Стегнера та книгу «Як Гітлер украв рожевого кролика«Джудіт Керр.

«Люди йдуть по книжки. Ті самі люди, які кілька днів тому рятувалися від російського масованого обстрілу Києва, розчищали уламки у своїх помешканнях та бізнесах, знаходять час і сили на те, щоб читати, дізнаватись нове, думати, мріяти», – написала Олена Зеленська у своєму дописі.

Як розповідав «Главком», 14-й Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» цьогоріч відбудеться з 28 до 31 травня під фокус-темою «Нести свою свободу». Це одна з головних інтелектуальних подій країни, що об’єднує книжкову, літературну, візуальну, музичну та театральну сцени. Фестиваль традиційно стає простором для важливих розмов про людину, суспільство й культуру, а також місцем зустрічі авторів, видавців і читачів.