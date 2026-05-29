Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Зеленська розповіла, які книги купила на «Книжковому Арсеналі»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Олена Зеленська на «Книжковому Арсеналі»
фото: Олена Зеленська/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Перша леді поділилася враженнями від відкриття «Книжкового Арсеналу»

Перша леді України Олена Зеленська відвідала відкриття «Книжкового Арсеналу» в Києві. Які книги придбала перша леді, розповідає «Главком».

Олена Зеленська поділилася на своїй сторінці у Facebook враженнями від відкриття «Книжкового арсеналу». «Разом із генеральною директоркою ДП «Мистецький Арсенал» Олесею Островською-Лютою та директоркою ХІV «Арсеналу» Юлією Козловець познайомилася з новинками видавництв. Їх сотні, й очі розбігались. Україну не спинити та не перемогти, якщо письменництво й читацтво переживає в нас такий підйом», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська придбала книги на «Книжковому Арсеналі»
Олена Зеленська придбала книги на «Книжковому Арсеналі»
фото: Олена Зеленська/Facebook

За словами Олени Зеленської, вона б хотіла прочитати всі книги, які представлені на фестивалі, однак цього разу вона придбала лише декілька та розповіла, які саме. «Хотілося б прочитати все, але саме цього разу забираю із собою ось ці три книжки», – йдеться в дописі Зеленської.

Які книги придбала Олена Зеленська на «Книжковому Арсеналі»

  • Книга «Гемінґвей нічого не знає» «Видавництво Старого Лева» – це збірка прози ветерана Артура Дроня, який написав її під час реабілітації після поранення.
  • «Наративи масового ураження. Тактики і стратегії інформаційної війни» від видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Автором цієї книги є письменник та науковець Артем Захарченко, у своїй роботі він пояснює процеси в інформаційній війні.
  • «Трикутник влади: Врівноваження нового світового ладу» від видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Цю книгу написав президент Фінляндії Александр Стубб, він проаналізував трансформацію міжнародної політики та геополітичні зрушення.

До слова, як повідомляє «Суспільне Культура», на фестивалі перша леді звернула увагу на поетичну збірку Ліни Костенко; «Jingle bellZ. Документальний щоденник «Олексія Анулі; «До безпечних берегів«Воллеса Стегнера та книгу «Як Гітлер украв рожевого кролика«Джудіт Керр.

«Люди йдуть по книжки. Ті самі люди, які кілька днів тому рятувалися від російського масованого обстрілу Києва, розчищали уламки у своїх помешканнях та бізнесах, знаходять час і сили на те, щоб читати, дізнаватись нове, думати, мріяти», – написала Олена Зеленська у своєму дописі.

Як розповідав «Главком», 14-й Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» цьогоріч відбудеться з 28 до 31 травня під фокус-темою «Нести свою свободу». Це одна з головних інтелектуальних подій країни, що об’єднує книжкову, літературну, візуальну, музичну та театральну сцени. Фестиваль традиційно стає простором для важливих розмов про людину, суспільство й культуру, а також місцем зустрічі авторів, видавців і читачів.

Читайте також:

Теги: Олена Зеленська Київ книги фестиваль столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нападника визнано винним у вчинені злочину та засуджено до семи років позбавлення волі
Напад на пораненого військового у Києві: який вирок ухвалив суд
30 квiтня, 13:12
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
2 травня, 14:08
Перша полуниця з Закарпаття у Києві
У Києві з’явилася закарпатська полуниця: скільки коштує кілограм першої ягоди
4 травня, 09:36
Організатором схеми виявився 30-річний уродженець Черкащини
Посада капелана за $25 тис.: у Києві затримано організатора схеми для ухилянтів
4 травня, 10:53
Дії колишнього посадовця кваліфіковані як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки
Справу про роторну парковку на Хрещатику, яка перетворилася на металобрухт, передано до суду
11 травня, 12:50
Володимир і Олена Зеленські поділилися спільними кадрами у День вишиванки
Зеленські у вишиванках: найкрасивіші образи подружжя за останні роки
21 травня, 09:57
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві на вихідних 23-24 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
23 травня, 07:02
Дві білі труни із світлинами сестер Віри та Любави Яковлєвих та букетами квітів у Михайлівському Золотоверхому
Київ попрощався з доньками полеглого захисника, яких вбила російська ракета 14 травня (фото)
19 травня, 17:28
Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із обов'язковою конфіскацією майна
За $26 тис. лісами до Угорщини: у Києві затримано організаторів схеми для ухилянтів
20 травня, 13:46

Життя

Зеленська розповіла, які книги купила на «Книжковому Арсеналі»
Зеленська розповіла, які книги купила на «Книжковому Арсеналі»
NYT: Війна змінила вуличний стиль в Україні
NYT: Війна змінила вуличний стиль в Україні
«Ідеальна країна для життя». Українка розповіла про чотири переваги Німеччини
«Ідеальна країна для життя». Українка розповіла про чотири переваги Німеччини
Що читав син Пилипа Орлика під час навчання у Швеції? Несподіване відкриття
Що читав син Пилипа Орлика під час навчання у Швеції? Несподіване відкриття
У Бангладеші буйвіл Дональд Трамп врятувався від жертвопринесення (фото)
У Бангладеші буйвіл Дональд Трамп врятувався від жертвопринесення (фото)
Британія виставила на аукціон лист принцеси Діани про весілля з Чарльзом ІІІ (фото)
Британія виставила на аукціон лист принцеси Діани про весілля з Чарльзом ІІІ (фото)

Новини

Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua