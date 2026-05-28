Один із 100 найкращих лікарів світу: у Києві шахраї ошукали професора на 11 млн грн

Лікаря переконали передати заощадження нібито «для перевірки законності походження коштів»

У Києві шахраї виманили в 83-річного хірурга-пульмонолога близько 11 млн грн. За даними Офісу генпрокурора, лікаря переконали передати заощадження нібито для перевірки законності походження коштів, інформує «Главком».

«Кур'єром» шахраїв був тренер спортивної школи

Потерпілий – доктор медичних наук, професор і лауреат Державної премії України. Йому телефонували невідомі, які представлялися «полковниками СБУ та поліції». Вони заявили, що проти нього нібито відкрили провадження через фінансування ворога. За даними джерел «Главкома» йдеться про доктора медичних наук. професора Мамеда Багірова.

Під час розмови шахраї організували «обшук» у відеорежимі. Лікаря змусили назвати суму заощаджень і розкласти гроші в пакети окремо за валютами. Загалом він передав 180 тис. доларів, 30 тис. євро та 1,6 млн грн.

Переписка організаторів схеми фото: Офіс генерального прокурора

Гроші забрав кур’єр. За даними слідства, наступного дня він переказав їх на криптогаманець організаторів схеми. Кур’єром, як стверджують правоохоронці, був 30-річний тренер дитячої спортивної школи з Ужгорода. За виконання «завдання» йому обіцяли 500 доларів. Він, за даними слідства, діяв за вказівкою знайомого.

Чоловіку повідомили про підозру в пособництві шахрайству в особливо великих розмірах. Суд відправив його під варту з можливістю внести 3,3 млн грн застави. Правоохоронці також перевіряють його можливу причетність до щонайменше п’яти інших схожих епізодів. Інших учасників схеми встановлюють.

Що відомо про Мамеда Багірова

Мамед Мансурович Багіров народився 3 листопада 1942 у селі Карамамедлі Кедабекського району в Азербайджан. Він є хірургом-пульмонологом. Доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.

У 1964 р. закінчив Азербайджанський державний медичний інститут ім. Н. Наріманова, працював хірургом у м. Кіровабад. З 1968 р. живе і працює в Україні.

Протягом 1968-1972 рр. був аспірантом кафедри грудної хірургії Київського інституту вдосконалення лікарів (нині Національний університет охорони здоров'я України імені Платона Шупика), захистив кандидатську дисертацію на тему «Створення штучного стравоходу з товстої кишки після попередньої підготовки трансплантату».

У 1972-1975 роках працював ординатором і завідувачем відділенням торакальної хірургії Міської клінічної лікарні № 6 Києва, з 1975 по 1977 р. – ординатором Міського центру торакальної хірургії.

З 1977 по 1986 р. –асистент кафедри пульмонології Київського інституту вдосконалення лікарів, з 1986 по 1990 р. – доцент, з 1990 р. – професор цієї ж кафедри.

Захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування захворювань трахеї» (1988).

З 1977 р. М. М. Багіров на кафедрі активно займається підготовкою торакальних хірургів, пульмонологів і бронхологів. Ним було вдосконалено й розроблено нові навчальні програми для циклів підготовки лікарів. Спільно зі співробітниками кафедри він видав методичні посібники та монографії з пульмонології й торакальної хірургії, також було розроблено комп'ютерну програму навчання лікарів.

Під керівництвом М. М. Багірова захищено вісім кандидатських і дві докторські дисертації.

Наукова діяльність Багірова

З 1968 р. М. М. Багіров активно займається реконструктивно-відновлювальною хірургією стравоходу. У зв'язку з високим відсотком ускладнень і випадків смерті внаслідок езофагопластики вчений експериментально дослідив методи покращання результатів операції шляхом попереднього тренування судинного русла майбутнього трансплантата.

В результаті застосування нових підходів йому вдалося знизити післяопераційну смертність з 5 до 0 %. Паралельно з іншими розділами торакальної хірургії М. М. Багіров з 1971 р. займався реконструктивною трахеобронхіальною хірургією. Зокрема, було поставлено завдання покращити результати відновних операцій при поєднаних постінтубаційних і посттрахеостомічних стенозах гортані й трахеї.

Професор М. М. Багіров є одним із провідних спеціалістів у світі в сфері реконструктивної торакальної хірургії. Його досягнення відображено у більш ніж 300 наукових працях, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Ним видано шість монографій, отримано 24 авторські посвідчення і патенти на нові методи діагностики та лікування захворювань органів дихання й травлення.

М. М. Багіров є членом Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів, Європейської асоціації торакальних хірургів, Американської асоціації торакальних хірургів, Європейського респіраторного товариства.

У 1998-1999 рр. Американське й Англійське біографічні товариства назвали його одним із 100 найкращих лікарів світу. У 2012 р. М. М. Багірова нагороджено золотою медаллю Американського біографічного інституту.

Нагадаємо, поліція Києва викрила двох шахраїв, які виманили у 79-річного колишнього високопосадовця 6,7 млн грн, видаючи себе за працівників СБУ. Правоохоронці встановили, що до літнього чоловіка зателефонував нібито працівник СБУ, який почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні держави-агресора. Для більшого тиску псевдоправоохоронець розповідав потерпілому про відкриті щодо нього кримінальні провадження та навіть надсилав підроблені повістки. За даними джерела «Главкома», йдеться про 6-го прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка (1997-99 рр).