Головна Київ Новини
search button user button menu button

Один із 100 найкращих лікарів світу: у Києві шахраї ошукали професора на 11 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Один із 100 найкращих лікарів світу: у Києві шахраї ошукали професора на 11 млн грн
Гроші у професора Багірова забрав кур’єр
фото: Офіс генерального прокурора
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Лікаря переконали передати заощадження нібито «для перевірки законності походження коштів» 

У Києві шахраї виманили в 83-річного хірурга-пульмонолога близько 11 млн грн. За даними Офісу генпрокурора, лікаря переконали передати заощадження нібито для перевірки законності походження коштів, інформує «Главком».

«Кур'єром» шахраїв був тренер спортивної школи

Потерпілий – доктор медичних наук, професор і лауреат Державної премії України. Йому телефонували невідомі, які представлялися «полковниками СБУ та поліції». Вони заявили, що проти нього нібито відкрили провадження через фінансування ворога. За даними джерел «Главкома» йдеться про доктора медичних наук. професора Мамеда Багірова.

Під час розмови шахраї організували «обшук» у відеорежимі. Лікаря змусили назвати суму заощаджень і розкласти гроші в пакети окремо за валютами. Загалом він передав 180 тис. доларів, 30 тис. євро та 1,6 млн грн.

8 фото
На весь екран
Переписка організаторів схеми
фото: Офіс генерального прокурора

Гроші забрав кур’єр. За даними слідства, наступного дня він переказав їх на криптогаманець організаторів схеми. Кур’єром, як стверджують правоохоронці, був 30-річний тренер дитячої спортивної школи з Ужгорода. За виконання «завдання» йому обіцяли 500 доларів. Він, за даними слідства, діяв за вказівкою знайомого.

Кур’єром, як стверджують правоохоронці, був 30-річний тренер дитячої спортивної школи з Ужгорода
Кур’єром, як стверджують правоохоронці, був 30-річний тренер дитячої спортивної школи з Ужгорода
фото: Офіс генерального прокурора

Чоловіку повідомили про підозру в пособництві шахрайству в особливо великих розмірах. Суд відправив його під варту з можливістю внести 3,3 млн грн застави. Правоохоронці також перевіряють його можливу причетність до щонайменше п’яти інших схожих епізодів. Інших учасників схеми встановлюють. 

Що відомо про Мамеда Багірова

Мамед Мансурович Багіров народився 3 листопада 1942 у селі Карамамедлі Кедабекського району в Азербайджан. Він є хірургом-пульмонологом. Доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України. 

У 1998-1999 рр. Американське й Англійське біографічні товариства назвали Багірова одним із 100 найкращих лікарів світу
У 1998-1999 рр. Американське й Англійське біографічні товариства назвали Багірова одним із 100 найкращих лікарів світу
фото з відкритих джерел

У 1964 р. закінчив Азербайджанський державний медичний інститут ім. Н. Наріманова, працював хірургом у м. Кіровабад. З 1968 р. живе і працює в Україні.

Протягом 1968-1972 рр. був аспірантом кафедри грудної хірургії Київського інституту вдосконалення лікарів (нині Національний університет охорони здоров'я України імені Платона Шупика), захистив кандидатську дисертацію на тему «Створення штучного стравоходу з товстої кишки після попередньої підготовки трансплантату».

У 1972-1975 роках працював ординатором і завідувачем відділенням торакальної хірургії Міської клінічної лікарні № 6 Києва, з 1975 по 1977 р. – ординатором Міського центру торакальної хірургії.

З 1977 по 1986 р. –асистент кафедри пульмонології Київського інституту вдосконалення лікарів, з 1986 по 1990 р. – доцент, з 1990 р. – професор цієї ж кафедри.

Захистив докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування захворювань трахеї» (1988).

З 1977 р. М. М. Багіров на кафедрі активно займається підготовкою торакальних хірургів, пульмонологів і бронхологів. Ним було вдосконалено й розроблено нові навчальні програми для циклів підготовки лікарів. Спільно зі співробітниками кафедри він видав методичні посібники та монографії з пульмонології й торакальної хірургії, також було розроблено комп'ютерну програму навчання лікарів.

Під керівництвом М. М. Багірова захищено вісім кандидатських і дві докторські дисертації.

Наукова діяльність Багірова

З 1968 р. М. М. Багіров активно займається реконструктивно-відновлювальною хірургією стравоходу. У зв'язку з високим відсотком ускладнень і випадків смерті внаслідок езофагопластики вчений експериментально дослідив методи покращання результатів операції шляхом попереднього тренування судинного русла майбутнього трансплантата.

В результаті застосування нових підходів йому вдалося знизити післяопераційну смертність з 5 до 0 %. Паралельно з іншими розділами торакальної хірургії М. М. Багіров з 1971 р. займався реконструктивною трахеобронхіальною хірургією. Зокрема, було поставлено завдання покращити результати відновних операцій при поєднаних постінтубаційних і посттрахеостомічних стенозах гортані й трахеї.

Професор М. М. Багіров є одним із провідних спеціалістів у світі в сфері реконструктивної торакальної хірургії. Його досягнення відображено у більш ніж 300 наукових працях, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Ним видано шість монографій, отримано 24 авторські посвідчення і патенти на нові методи діагностики та лікування захворювань органів дихання й травлення.

М. М. Багіров є членом Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів, Європейської асоціації торакальних хірургів, Американської асоціації торакальних хірургів, Європейського респіраторного товариства.

У 1998-1999 рр. Американське й Англійське біографічні товариства назвали його одним із 100 найкращих лікарів світу. У 2012 р. М. М. Багірова нагороджено золотою медаллю Американського біографічного інституту.

Нагадаємо, поліція Києва викрила двох шахраїв, які виманили у 79-річного колишнього високопосадовця 6,7 млн грн, видаючи себе за працівників СБУ. Правоохоронці встановили, що до літнього чоловіка зателефонував нібито працівник СБУ, який почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні держави-агресора. Для більшого тиску псевдоправоохоронець розповідав потерпілому про відкриті щодо нього кримінальні провадження та навіть надсилав підроблені повістки. За даними джерела «Главкома», йдеться про 6-го прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка (1997-99 рр).

Читайте також:

Теги: Київ шахрайство обшук гроші прокурор Азербайджан фінансування навчання поліція тренер університет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 травня росіянин Іслам Османов опинився у базі розшуку МВС
У Бучі на початку вторгнення зник відомий винахідник. Слідство оголосило у розшук чеченця
Вчора, 19:00
Ексміністр Дмитро Кулеба закликав не ігнорувати загрозу нових ударів по Києву
«Треба психологічно готуватися». Ексглава МЗС зробив тривожну заяву про ситуацію у Києві
26 травня, 12:06
Кількість іноземних студентів в Україні – менш ніж 10 % від показників довоєнного періоду
Скільки іноземців навчається в Україні під час війни і звідки вони. Названо ТОП-10 країн
26 травня, 07:00
Попит на житло за сертифікатами зростає у Києві
Мінрозвитку назвало регіони, де покупці найбільше бронюють житло за програмою компенсацій
24 травня, 21:15
На щастя, обійшлося без постраждалих
В одному Шевченківському районі столиці росіяни за ніч пошкодили 11 закладів освіти
24 травня, 20:28
Речниця Нацполіції підтвердила проведення слідчих дій в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях
Правоохоронці прийшли з обшуками до управлінь Нацполіції у трьох областях
20 травня, 09:23
Під час навчань військові мають перевірити готовність до розгортання ядерної зброї
Білорусь розпочала військові навчання з бойового застосування ядерної зброї
18 травня, 12:08
Російські загарбники масовано атакували столицю дронами та ракетами
У Києві відновлено водопостачання після обстрілу
14 травня, 18:36
Купи будівельних відходів у ландшафтному заказнику місцевого значення «Озеро Заплавне»
У Києві виявлено масове нищення дерев у заказнику «Озеро Заплавне» (фото)
4 травня, 08:51

Новини

Рух Північним мостом столиці частково обмежено до 1 червня (схема)
Рух Північним мостом столиці частково обмежено до 1 червня (схема)
У застосунку «Київ Цифровий» з’явився новий сервіс
У застосунку «Київ Цифровий» з’явився новий сервіс
Один із 100 найкращих лікарів світу: у Києві шахраї ошукали професора на 11 млн грн
Один із 100 найкращих лікарів світу: у Києві шахраї ошукали професора на 11 млн грн
Столиця повертає конкурси на вакантні посади керівників шкіл та дитсадків: рішення Київради
Столиця повертає конкурси на вакантні посади керівників шкіл та дитсадків: рішення Київради
Метро на Троєщину. Київраді не вистачило голосів для важливого рішення
Метро на Троєщину. Київраді не вистачило голосів для важливого рішення
У ДТП на Київщині загинули двоє дітей, водія затримано
У ДТП на Київщині загинули двоє дітей, водія затримано

Новини

Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59
В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua