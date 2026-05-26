Дніпро: окупанти знищили склад з гуманітаркою ООН на $1,4 млн

Склад, який використовувався для гуманітарних операцій організації, зазнав цілеспрямованого удару
фото: Андрій Сибіга
Через ворожий удар близько 130 тис. людей залишилися без допомоги

У Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ 25 травня було знищено склад Всесвітньої продовольчої програми ООН із гуманітарною допомогою на $1,4 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Вчора російська ракета «Іскандер» влучила у склад Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі. На щастя, ніхто не постраждав. Однак гуманітарна допомога на суму понад $1,4 млн, призначена для 130 тис. людей, була повністю знищена», – каже він.

фото: Всесвітня продовольча програма ООН

За словами глави МЗС, попри нещодавні обговорення в Раді безпеки ООН та неодноразові заклики міжнародної спільноти, Росія продовжує свої варварські атаки на гуманітарних працівників та об’єкти. Сибіга підкреслив, що такі дії Москви є черговим свідченням її відвертого нехтування міжнародним гуманітарним правом та демонстрацією справжнього ставлення РФ до Організації Об'єднаних Націй та її країн-членів.

«Я закликаю генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша використати всі наявні інструменти та повноваження, щоб змусити Росію припинити ці безрозсудні напади на гуманітарні операції», – додав дипломат.

фото: Всесвітня продовольча програма ООН

Водночас Всесвітня продовольча програма ООН підтвердила, що склад у Дніпрі, який використовувався для гуманітарних операцій організації, зазнав цілеспрямованого удару. Унаслідок цього було знищено значну кількість продовольства, призначеного для підтримки людей, які проживають поблизу лінії фронту. Ніхто зі співробітників не постраждав.

«Цілеспрямовані атаки на гуманітарних працівників, які намагаються рятувати невинних мирних жителів, що постраждали від війни, є злочином і порушенням міжнародного гуманітарного права. Цей склад зазнає удару вже вдруге. У листопаді 2025 року він був пошкоджений унаслідок атаки безпілотника. А за останні 18 місяців ВПП зафіксувала понад 84 інциденти, від яких постраждали її склади, транспортні засоби, пункти видачі допомоги, а також майно місцевих гуманітарних партнерів по Україні», – повідомив представник Всесвітньої продовольчої програми Річард Рейган.

До слова, у Корабельному районі Херсона російські загарбники цілеспрямовано атакували безпілотниками автомобіль Управління ООН з координації гуманітарних справ. Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив занепокоєння.

