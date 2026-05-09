Дві людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район

glavcom.ua
Максим Бурич
Упродовж доби окупанти завдали 738 ударів по 31 населеному пункту Запорізької області
Окупанти за добу атакували Запорізьку область понад 700 раз

Ситуація в Запорізькій області залишається напруженою. Протягом останньої доби російські окупаційні війська здійснили 738 ударів, зосередивши вогонь на 31 населеному пункті регіону. Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район поранення отримали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Ворог продовжує робити ставку на безпілотну авіацію. За добу зафіксовано 615 ударів БпЛА різної модифікації, переважно типу FPV. Під ударом опинилися не лише прифронтові міста, як–от Оріхів та Гуляйполе, а й населені пункти, розташовані в глибині області, зокрема Запоріжжя, Балабине та Любицьке. Загалом атаки дронів охопили понад 30 міст та сіл.

Крім безпілотників, окупанти застосували важку артилерію. Зафіксовано 123 артудари, які прийшлися по Степногірську, Приморському, Малій Токмачці та інших прилеглих громадах. Потужні обстріли призвели до значних руйнувань: влада отримала 51 повідомлення про пошкодження житлових будинків, приватних автомобілів та об’єктів критичної інфраструктури.

Найважчим наслідком доби стало поранення двох мирних мешканців Запорізького району. Медики надають постраждалим необхідну допомогу, їхній стан уточнюється.

Нагадаємо, російські окупаційні війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Запорізьку область за останній час. Під вогнем опинилися майже 50 населених пунктів. Використовуючи авіацію, сотні дронів та важку артилерію, ворог спричинив руйнування та жертви серед мирного населення.

Внаслідок ворожих атак на території обласного центру та Запорізького району загинула одна людина. Ще 12 мирних мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі медики борються за життя постраждалих, частина з яких перебуває у лікарнях у стані середньої тяжкості.

Атака на Чернігівщину: російський дрон убив батька та сина на сільгосппідприємстві
Нічний удар по Сумщині: у Березівській громаді спалахнула масштабна пожежа в приватному секторі
Дві людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район
Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2026 року
Росія атакувала прикордоння Чернігівщини
Втрати ворога станом на 9 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

