Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держдума закликала бомбити не лише Київ, а також аеропорти та залізничні мости

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Держдума закликала бомбити не лише Київ, а також аеропорти та залізничні мости
Засідання Держдуми Росії
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російські депутати заявили, що для Кремля більше немає жодних «обмежувальних ліній»

У Державній думі Росії закликали завдати масованих ударів не лише по Києву, а й по аеропорту «Бориспіль» та залізничних мостах через Дніпро. З такою агресивною заявою виступив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Російський депутат вимагав «суворого відплати» та заявив, що для Кремля більше немає жодних «обмежувальних ліній».

Слуцький відкрито закликав військове командування РФ «розглянути завдання ударів по мостах через Дніпро», щоб повністю «паралізувати залізничний рух в Україні». Свою терористичну ініціативу він пояснив спробою зупинити «потяги зі смертоносною зброєю з Польщі».

Окрім мостів, соратник Жириновського зажадав вщент розбомбити цивільний аеропорт «Бориспіль». Проте під час виступу Слуцький продемонстрував явну дезорієнтацію.

Його промова ставала дедалі менш зв'язною. Зокрема, він закликав Держдуму «очолити засудження в світовому масштабі» і збрехав, ніби парламенти Франції та Німеччини вже «засуджують» дії України, хоча жодних подібних заяв від європейських країн не надходило.

За постанову проголосували 404 (із 450), але, судячи з трансляції, багато крісел були порожніми.

«Главком» писав, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував журналістам нещодавні російські погрози на адресу України. Пєсков заявив, що повітряні атаки на українську столицю можуть бути регулярними, проте це не означає їхнє щоденне повторення.

Нагадаємо, речниця закордонного відомства Росії Марія Захарова заявила, що удари по Києву «завдавались і будуть завдаватись». Раніше Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо оголосив про початок «системних ударів» по об'єктах у столиці. У відповідь посольства країн ЄС відмовилися евакуйовуватися, назвавши погрози Кремля «шедевром лицемірства».

Читайте також:

Теги: Москва росія обстріл Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перший в Україні ресторан McDonald's відкрився 24 травня 1997 року біля станції метро «Лук'янівська» і продовжує працювати дотепер
McDonald’s на Лук’янівській після атаки РФ. Соцмережі пропонують увіковічнити одну деталь
Вчора, 09:15
ЄС відмовив Лукашенку у праві говорити про мир в Україні
«Довіри більше немає». ЄС поставив Лукашенка на місце після заяв про мирні переговори
22 травня, 16:59
У Росії палає нафтопереробний завод
Сизранський НПЗ під ударом: чому цей завод є критично важливим для Росії (відео)
21 травня, 07:55
Зеленський доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі
П'ять сценаріїв розширення війни через північ України. Зеленський розкрив плани РФ
20 травня, 15:29
Пекін завдяки вичікувальній позиції лише зміцнюється на фоні світової нестабільності
Адмірал НАТО назвав країну, що найбільше виграє від затяжної війни в Україні
17 травня, 20:15
Анастасія Александрук виїхала із сином до США через війну
«Я не відчувала себе вдома». Киянка розкрила правду еміграції з України до США
8 травня, 11:05
Ігор Кондратюк розповів, як можна взяти участь в шоу «Караоке на Майдані»
«Ніколи не грали крапленими картами». Кондратюк уперше прокоментував скандал на зйомках «Караоке на Майдані»
7 травня, 16:59
Cтрільця обеззброїли свідки події ще до прибуття поліцейських
У Києві біля ТРЦ пролунали постріли
2 травня, 15:52
Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» відразу після отримання ним першої частини суми у розмірі $10 тис.
У Києві затримано «генерала», який за $15 тис. обіцяв військовому допомогу з виїздом за кордон
28 квiтня, 15:05

Політика

Путін прилетів у Казахстан з триденним візитом (відео)
Путін прилетів у Казахстан з триденним візитом (відео)
Держдума закликала бомбити не лише Київ, а також аеропорти та залізничні мости
Держдума закликала бомбити не лише Київ, а також аеропорти та залізничні мости
Британія і Польща готують новий оборонний союз проти РФ
Британія і Польща готують новий оборонний союз проти РФ
Угорщина поставила умову для зустрічі Мадяра із Зеленським
Угорщина поставила умову для зустрічі Мадяра із Зеленським
Угорщина: парламент скасував рішення Орбана про вихід із Міжнародного кримінального суду
Угорщина: парламент скасував рішення Орбана про вихід із Міжнародного кримінального суду
США зірвали поїздку заступника Лаврова на засідання Радбезу ООН
США зірвали поїздку заступника Лаврова на засідання Радбезу ООН

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua