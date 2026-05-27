Російські депутати заявили, що для Кремля більше немає жодних «обмежувальних ліній»

У Державній думі Росії закликали завдати масованих ударів не лише по Києву, а й по аеропорту «Бориспіль» та залізничних мостах через Дніпро. З такою агресивною заявою виступив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Російський депутат вимагав «суворого відплати» та заявив, що для Кремля більше немає жодних «обмежувальних ліній».

Слуцький відкрито закликав військове командування РФ «розглянути завдання ударів по мостах через Дніпро», щоб повністю «паралізувати залізничний рух в Україні». Свою терористичну ініціативу він пояснив спробою зупинити «потяги зі смертоносною зброєю з Польщі».

Окрім мостів, соратник Жириновського зажадав вщент розбомбити цивільний аеропорт «Бориспіль». Проте під час виступу Слуцький продемонстрував явну дезорієнтацію.

Його промова ставала дедалі менш зв'язною. Зокрема, він закликав Держдуму «очолити засудження в світовому масштабі» і збрехав, ніби парламенти Франції та Німеччини вже «засуджують» дії України, хоча жодних подібних заяв від європейських країн не надходило.

За постанову проголосували 404 (із 450), але, судячи з трансляції, багато крісел були порожніми.

«Главком» писав, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував журналістам нещодавні російські погрози на адресу України. Пєсков заявив, що повітряні атаки на українську столицю можуть бути регулярними, проте це не означає їхнє щоденне повторення.

Нагадаємо, речниця закордонного відомства Росії Марія Захарова заявила, що удари по Києву «завдавались і будуть завдаватись». Раніше Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо оголосив про початок «системних ударів» по об'єктах у столиці. У відповідь посольства країн ЄС відмовилися евакуйовуватися, назвавши погрози Кремля «шедевром лицемірства».