Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки

Обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації

Усі ворожі ракети та БПЛА були знищені

У ніч на 1 травня російські окупанти здійснили другу поспіль за останні три дні масовану атаку на Україну. За попередньою інформацією, обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту-95мс).

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У Києві тривога тривала близько трьох годин. Окупанти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені, дані уточнюються. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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За оперативними зведеннями, на зараз жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється та доповнюється.

Як повідомлялося, у ніч проти понеділка, 1 травня, у столиці України та більшості регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Близько 04:50 у Київській МВА та Київській ОВА повідомили про роботу ППО у столиці та області.