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Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки
Обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації
фото з відкритих джерел

Усі ворожі ракети та БПЛА були знищені

У ніч на 1 травня російські окупанти здійснили другу поспіль за останні три дні масовану атаку на Україну. За попередньою інформацією, обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту-95мс).

У Києві тривога тривала близько трьох годин. Окупанти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені, дані уточнюються. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За оперативними зведеннями, на зараз жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється та доповнюється.

Як повідомлялося, у ніч проти понеділка, 1 травня, у столиці України та більшості регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.

Глава офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Близько 04:50 у Київській МВА та Київській ОВА повідомили про роботу ППО у столиці та області

Теги: росія Київ війна ракета

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