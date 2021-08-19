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    «Укрзалізниця» запускає у Києві рarty вагон (фото)

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    Рarty вагон можна буде взяти у погодинну оренду - «Укрзалізниця» запускає у Києві рarty вагон (фото)
    Рarty вагон можна буде взяти у погодинну оренду
    Фото: Укрзалізниця

    Вартість прогулянки веселим вагоном для дитини складатиме 100 грн

    Компанія «Укрзалізниця» у п’ятницю 20 серпня о 13:30 запускає у перший рейс рarty вагон. Він курсуватиме на Київський дитячій залізниці. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Відправлятиметься рarty вагон зі станції Київ-Пасажирський дитячий. Під час рейсу пасажирів цього вагона розважатимуть аніматори та незвичайний гість – Скляна людина.

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    «Укрзалізниця» запускає у Києві рarty вагон (фото)
    «Укрзалізниця» запускає у Києві рarty вагон (фото)
    «Укрзалізниця» запускає у Києві рarty вагон (фото)
    «Укрзалізниця» запускає у Києві рarty вагон (фото)
    «Укрзалізниця» запускає у Києві рarty вагон (фото)

    Завтра усіх охочих покататися вагоном для вечірок запрошують у Сирецький парк. А надалі рarty вагон курсуватиме на Київській дитячій залізниці по суботах, неділях та святкових днях з 10:30 до 18:50.

    Вартість поїздки для дітей 3-14 років – 100 грн, для дорослих – 150 грн.

    Також рarty вагон можна взяти у погодинну оренду.

    Нещодавно «Укрзалізниця» в оригінальний спосіб збільшила кількість місць у потягах. Для збільшення кількості вивезених пасажирів і зменшення кількості безквиткових «Укрзалізниця» почала продавати плацкартні місця на 53, 54. Раніше ці місця використовувались для провезення безквиткових та зберігання брудної білизни.

    Також «Укрзалізниця» потрапила у скандал через новий «елітний» потяг Київ-Одеса. Розміри вагона не відповідають київському перону – між ними велика відстань.

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    Теги: Київ громадський транспорт діти свята Укрзалізниця потяг
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    «Укрзалізниця» запускає у Києві рarty вагон (фото)