«Укрзалізниця» запускає у Києві рarty вагон (фото)

Рarty вагон можна буде взяти у погодинну оренду

Вартість прогулянки веселим вагоном для дитини складатиме 100 грн

Компанія «Укрзалізниця» у п’ятницю 20 серпня о 13:30 запускає у перший рейс рarty вагон. Він курсуватиме на Київський дитячій залізниці. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відправлятиметься рarty вагон зі станції Київ-Пасажирський дитячий. Під час рейсу пасажирів цього вагона розважатимуть аніматори та незвичайний гість – Скляна людина.

Завтра усіх охочих покататися вагоном для вечірок запрошують у Сирецький парк. А надалі рarty вагон курсуватиме на Київській дитячій залізниці по суботах, неділях та святкових днях з 10:30 до 18:50.

Вартість поїздки для дітей 3-14 років – 100 грн, для дорослих – 150 грн.

Також рarty вагон можна взяти у погодинну оренду.

Нещодавно «Укрзалізниця» в оригінальний спосіб збільшила кількість місць у потягах. Для збільшення кількості вивезених пасажирів і зменшення кількості безквиткових «Укрзалізниця» почала продавати плацкартні місця на 53, 54. Раніше ці місця використовувались для провезення безквиткових та зберігання брудної білизни.

Також «Укрзалізниця» потрапила у скандал через новий «елітний» потяг Київ-Одеса. Розміри вагона не відповідають київському перону – між ними велика відстань.