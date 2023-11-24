У Києві стартувала акція «16 днів проти насильства» (фото)
За словами Хонди, протягом року на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності надійшло 4 324 звернення з питань домашнього насильства
У Києві розпочався цикл заходів, приурочених до міжнародної акції «16 днів проти насильства». Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.
«Важливо говорити про проблему насильства не тільки в ці дні, а щодня. Уже п’ять років столиця активно розбудовує систему протидії та запобігання насильству. Усе більше людей перестають мовчати та звертаються по фахову допомогу.
Як розповіла Хонда, протягом року на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству вже надійшло 4 324 звернення з питань домашнього насильства.
«Це майже на 67% більше, ніж за весь 2022 рік. Також мобільні бригади вже надали майже 2 тис. консультацій, пов’язаних із домашнім насильством, а 263 людини перебували в місцях тимчасового безпечного перебування», – зазначила Марина Хонда.
Також заступниця голови КМДА анонсувала допомогу для киян, які за час перебування у притулку не змогли до кінця розв'язати питання, пов’язані з насильством.
Міська служба телефона довіри працює абсолютно конфіденційно, безоплатно та цілодобово за номерами:
- 15-00 (зі стаціонарного);
- 044-272-15-00 (із мобільного).
Нагадаємо, протягом серпня на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надійшло 1486 звернень, із яких 437 – щодо домашнього насильства.
До слова, майже кожен п’ятий киянин чи киянка відчуває самотність, про що свідчать результати опитування щодо ментального здоров’я в застосунку «Київ Цифровий».
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