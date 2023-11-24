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У Києві стартувала акція «16 днів проти насильства» (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві стартувала акція «16 днів проти насильства» (фото)
За словами Хонди, столиця активно розбудовує систему протидії та запобігання насильству вже п'ять років
фото: Facebook/Марина Хонда

За словами Хонди, протягом року на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності надійшло 4 324 звернення з питань домашнього насильства

У Києві розпочався цикл заходів, приурочених до міжнародної акції «16 днів проти насильства». Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook. 

«Важливо говорити про проблему насильства не тільки в ці дні, а щодня. Уже п’ять років столиця активно розбудовує систему протидії та запобігання насильству. Усе більше людей перестають мовчати та звертаються по фахову допомогу.

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За словами Хонди, столиця активно розбудовує систему протидії та запобігання насильству вже п'ять років
фото: Facebook/Марина Хонда

Як розповіла Хонда, протягом року на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству вже надійшло 4 324 звернення з питань домашнього насильства.

«Це майже на 67% більше, ніж за весь 2022 рік. Також мобільні бригади вже надали майже 2 тис. консультацій, пов’язаних із домашнім насильством, а 263 людини перебували в місцях тимчасового безпечного перебування», – зазначила Марина Хонда.

Також заступниця голови КМДА анонсувала допомогу для киян, які за час перебування у притулку не змогли до кінця розв'язати питання, пов’язані з насильством.

Міська служба телефона довіри працює абсолютно конфіденційно, безоплатно та цілодобово за номерами:

  • 15-00 (зі стаціонарного);
  • 044-272-15-00 (із мобільного).

Нагадаємо, протягом серпня на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надійшло 1486 звернень, із яких 437 – щодо домашнього насильства.

До слова, майже кожен п’ятий киянин чи киянка відчуває самотність, про що свідчать результати опитування щодо ментального здоров’я в застосунку «Київ Цифровий».

Читайте також: Заступниця голови КМДА Марина Хонда: Притулки для жертв насильства переповнені
Теги: Марина Хонда домашнє насильство Київ

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