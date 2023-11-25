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У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві пролунали вибухи: працює ППО
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків

Вранці 25 листопада у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомляють про роботу ППО. Про це повідомив мер столиці, Віталій Кличко.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Києві працюють сили ППО, і закликали до закінчення повітряної тривоги перебувати в укриттях.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.

Пізніше мер Києва повідомив, що у Печерському районі столиці є падіння уламків збитого БПЛА. Всі служби слідують на місце.
Також є виклики медиків у Соломʼянському районі. 

У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося загоряння в приміщенні дитсадка. Також у цьому районі загоряння на відкритій місцевості. 

Також у Київській ОВА повідомляли про роботу сил ППО у передмісті столиці по російських ударних безпілотниках.

У ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили України попередили про кілька груп дронів, що летять з півночі і півдня України.

Як повідомлялося, російські окупанти під час повітряних атак по Україні із застосуванням ударних дронів типу «Шахед» змінюють тактику, і останнім часом запускають безпілотники групами по кілька хвиль. 

Нагадаємо, у Росії створюють дрон типу «крило, що літає» для розвідки і коригування вогню. Випробування нового безпілотного літального апарату планується розпочати до кінця лютого 2024 року.

До слова, Ігнат заявив, що система оповіщення населення про повітряну загрозу не зміниться, попри заклики президента знайти рішення. Якщо МіГ-31 злітатиме в повітря, по всій Україні й надалі оголошуватимуть тривогу.

 

Теги: вибух окупанти Віталій Кличко Київ

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