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У Києві внаслідок нічної негоди є пошкодження і постраждалий

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві внаслідок нічної негоди є пошкодження і постраждалий
Сьогодні у столиці очікуються несприятливі погодні умови
фото: t.me/levii_bereg_kyiv (ілюстративне)

Через падіння дерева пошкоджено газову трубу у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі

Негода в ніч на 5 листопада спричинила підтоплення в деяких районах Києва. Також є одна постраждала. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Унаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення в деяких районах міста.

У Святошинському районі:

  • вул. Стеценка (ліквідовується);
  • проспект Курбаса  (ліквідовано);
  • вул. Героїв Космосу (ліквідовано);
  • бул. Академика Вернадского (ліквідовано).

В Оболонському районі:

  • вул. Казанська  (ліквідовується).

У Дарницькому районі:

  • вул. Ташкенська  (ліквідовується);
  • вул. Переяслівська  (ліквідовується).

Крім того, у Святошинському районі внаслідок падіння дерева було пошкоджено зовнішню газову трубу в дев’ятиповерховому житловому будинку.

Також відомо про одну людина, яка отримала черепно-мозкову травму.

Влада попередила, що сьогодні у столиці очікуються несприятливі погодні умови: помірний, місцями значний дощ; пориви вітру 17-22 м/с ( І рівень небезпечності)

«Будьте уважні і обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища», – закликає КМВА.

У місті триває ліквідація наслідків негоди.

Нагадаємо, що через сильні пориви вітру в Україні знеструмлені майже три сотні населених пунктів у восьми областях. 

Напередодні ДСНС попереджала, що в низці областей України 5 листопада очікуються рясні дощі та сильні пориви вітру. Рятувальники закликали триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев.

Теги: Київ негода поранення

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