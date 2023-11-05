У Києві внаслідок нічної негоди є пошкодження і постраждалий
Через падіння дерева пошкоджено газову трубу у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі
Негода в ніч на 5 листопада спричинила підтоплення в деяких районах Києва. Також є одна постраждала. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Унаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення в деяких районах міста.
У Святошинському районі:
- вул. Стеценка (ліквідовується);
- проспект Курбаса (ліквідовано);
- вул. Героїв Космосу (ліквідовано);
- бул. Академика Вернадского (ліквідовано).
В Оболонському районі:
- вул. Казанська (ліквідовується).
У Дарницькому районі:
- вул. Ташкенська (ліквідовується);
- вул. Переяслівська (ліквідовується).
Крім того, у Святошинському районі внаслідок падіння дерева було пошкоджено зовнішню газову трубу в дев’ятиповерховому житловому будинку.
Також відомо про одну людина, яка отримала черепно-мозкову травму.
Влада попередила, що сьогодні у столиці очікуються несприятливі погодні умови: помірний, місцями значний дощ; пориви вітру 17-22 м/с ( І рівень небезпечності)
«Будьте уважні і обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища», – закликає КМВА.
У місті триває ліквідація наслідків негоди.
Нагадаємо, що через сильні пориви вітру в Україні знеструмлені майже три сотні населених пунктів у восьми областях.
Напередодні ДСНС попереджала, що в низці областей України 5 листопада очікуються рясні дощі та сильні пориви вітру. Рятувальники закликали триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев.
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