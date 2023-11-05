У Києві внаслідок нічної негоди є пошкодження і постраждалий

Сьогодні у столиці очікуються несприятливі погодні умови

Через падіння дерева пошкоджено газову трубу у дев'ятиповерхівці у Святошинському районі

Негода в ніч на 5 листопада спричинила підтоплення в деяких районах Києва. Також є одна постраждала. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Унаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення в деяких районах міста.

У Святошинському районі:

Будь ласка, читайте текст після реклами

вул. Стеценка (ліквідовується);

проспект Курбаса (ліквідовано);

вул. Героїв Космосу (ліквідовано);

бул. Академика Вернадского (ліквідовано).

В Оболонському районі:

вул. Казанська (ліквідовується).

У Дарницькому районі:

вул. Ташкенська (ліквідовується);

вул. Переяслівська (ліквідовується).

Крім того, у Святошинському районі внаслідок падіння дерева було пошкоджено зовнішню газову трубу в дев’ятиповерховому житловому будинку.

Також відомо про одну людина, яка отримала черепно-мозкову травму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Влада попередила, що сьогодні у столиці очікуються несприятливі погодні умови: помірний, місцями значний дощ; пориви вітру 17-22 м/с ( І рівень небезпечності)

«Будьте уважні і обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища», – закликає КМВА.

У місті триває ліквідація наслідків негоди.

Нагадаємо, що через сильні пориви вітру в Україні знеструмлені майже три сотні населених пунктів у восьми областях.

Напередодні ДСНС попереджала, що в низці областей України 5 листопада очікуються рясні дощі та сильні пориви вітру. Рятувальники закликали триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев.