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Після атаки дронів на Київщині спалахнули пожежі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Після атаки дронів на Київщині спалахнули пожежі
Усі необхідні служби продовжують працювати на місцях
фото: ДСНС України

На Київщині після атаки БпЛА зафіксували пошкодження у кількох районах

На Київщині після атаки безпілотників зафіксували пошкодження у кількох районах. У Бориспільському районі триває ліквідація пожежі у складських приміщеннях, над місцем події здіймається густий стовп диму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

У Бучанському районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено автомобіль. На місці виникла пожежа, яку вже ліквідували.

У Бориспільському районі загорілися складські приміщення та постраждала одна людина. Чоловік отримав легкі травми. Медичну допомогу йому надали на місці, від госпіталізації він відмовився.

Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу. Також пошкоджено навіс та автомобіль у приватному домоволодінні.

У Фастівському районі пошкоджено будівлі підприємства та автомобілі.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

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Усі необхідні служби продовжують працювати на місцях.

Нагадаємо, через пожежі, які виникли на Київщині, у правобережній частині Києва може відчуватися запах гарі та з’являтися задимлення. Мешканців столиці закликали дотримуватися рекомендацій, якщо вони відчують запах диму.

Зокрема, киянам радять зачинити вікна та за можливості скоротити час перебування на вулиці. Також рекомендується уникати інтенсивних фізичних навантажень просто неба.

Київщина перебувала під російськими атаками понад добу. За цей час у п'яти районах області пошкоджено 31 об'єкт. Найбільше руйнувань зафіксовано у Фастівському районі, де пошкоджено 24 об'єкти. Серед них – житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства, а також 17 транспортних засобів.

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Теги: пожежа автомобіль рятувальники Київщина

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