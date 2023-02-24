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В Андріївській церкві запрацював «Пункт незламності»

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
В Андріївській церкві запрацював «Пункт незламності»
Одночасно «Пункт незламності» Андріївській церкві може прийняти до 40 осіб
фото з відкритих джерел

У ставропігії Вселенського патріархату діятиме «Пункт незламності»

В Андріївській церкві відкрили «Пункт незламності», для усіх, хто потребує допомоги. Так у «Пункті незламності» можна зігрітися, зарядити мобільні пристрої та отримати доступ до інтернету. Про це повідомляє представництво Вселенського патріархату в Україні.

«Пункт незламності» працює у стилобатній (нижній) частині Андріївської церкви.

В Андріївській церкві запрацював «Пункт незламності» фото 1

Це приміщення, вбудоване у пагорб і з трьох сторін надійно захищене великими шарами бетону та ґрунту, є як безпечним укриттям у разі повітряної тривоги, так і енергоефективним.

В Андріївській церкві запрацював «Пункт незламності» фото 2

Електроживлення Пункту незламності, у разі відключень мережі, здійснюватиметься потужним електрогенератором.

В Андріївській церкві запрацював «Пункт незламності» фото 3

Одночасно цей пункт незламності може прийняти до 40 осіб. З безпекових міркувань відвідувачі при вході мають пред’явити документ, що посвідчує особу.

В Андріївській церкві запрацював «Пункт незламності» фото 4
В Андріївській церкві запрацював «Пункт незламності» фото 5

Пункт працюватиме з понеділка до п’ятниці, з 10:00 до 18:00, але попереджають, що під час тривалих відключень електроенергії графік може змінитися.

Нагадаємо, 18 жовтня 2018 року Андріївська церква була передана Вселенському Патріархату, на території якої була створена ставропігія в Києві. 

Теги: Київ війна церква

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