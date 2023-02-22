Прикордонники відбили атаку ворога під Бахмутом і захопили полонених (відео)

ЗСУ знищили 10 окупантів

Російські загарбники намагалися атакувати опорний пункт українських прикордонників під Бахмутом. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

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«Прикордонники відбили ворожу атаку на опорний пункт під Бахмутом», – йдеться в повідомленні.

У результаті знищено 10 окупантів. Ще одного вагнерівця взяли в полон.

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Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили спостережний пункт окупантів на Донбасі.

А у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині ЗСУ вночі вдарили по позиціях російських загарбників.

До слова, триває 364-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 лютого.