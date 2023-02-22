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Прикордонники відбили атаку ворога під Бахмутом і захопили полонених (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники відбили атаку ворога під Бахмутом і захопили полонених (відео)
фото ілюстративне

ЗСУ знищили 10 окупантів

Російські загарбники намагалися атакувати опорний пункт українських прикордонників під Бахмутом. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

«Прикордонники відбили ворожу атаку на опорний пункт під Бахмутом», – йдеться в повідомленні.

У результаті знищено 10 окупантів. Ще одного вагнерівця взяли в полон.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили спостережний пункт окупантів на Донбасі.

А у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині ЗСУ вночі вдарили по позиціях російських загарбників.

До слова, триває 364-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 лютого.

Теги: прикордонники війна ЗСУ росія

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