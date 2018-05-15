В Апеляційному суді Києва знайдено муляж бомби (фото)

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Фото: Нацполіція Муляж саморобного вибухового пристрою

Дві упаковки з-під кави з мобільним телефоном та дротами були обмотані скотчем

Станом на 17:00 вівторка, 15 травня, була завершена перевірка інформації про небезпечні предмети у приміщеннях Апеляційного суду Києва та Київського апеляційного господарського суду. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Після ретельного обстеження Апеляційного суду у Солом'янському районі столиці на 10-му поверсі вибухотехніки виявили муляж саморобного вибухового пристрою: дві упаковки з-під кави з мобільним телефоном та дротами, які обмотані скотчем. Вилучене направили на експертизу», - йдеться в повідомленні.

На час огляду приміщення Київського апеляційного господарського суду евакуйовували близько 400 осіб. У вказаній будівлі небезпечних предметів та речовин не виявлено.

Нагадаємо, сьогодні до Шевченківського та Солом’янського управлінь поліції надійшли повідомлення про те, що по вулиці Шолуденка та Солом’янській заміновані Апеляційний та Київський апеляційний господарський суд столиці.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники та лікарі.