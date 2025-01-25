В Ірпені люди влаштували акцію на підтримку мера, якого взяли під варту
Загалом на акції зʼявилися близько 500 людей
Жителі Ірпеня зібралися під міською радою на акцію підтримки очільника міста Олександра Маркушина, якого напередодні взяли під варту у справі про виїзд за кордон у 2022 році. Про це повідомили заступниця міського голови Ірпеня Михайлина Скорик та «Суспільне».
«Люди в Ірпені дійсно дуже обурені такими діями опонентів стосовно законно обраного міського голови», – заявила Скорик.
Підтримати Маркушина прийшли депутати з різних фракцій, а також звичайні люди. Загалом на акції зʼявилися близько 500 людей.
На пікеті місцеві обурювалися діями щодо міського голови й вважають, що це замовлення. Чимало людей прийшли на акцію з плакатами на підтримку Маркушина.
Учасниця акції Тетяна, яка працює лікаркою, наголосила, що місцеві бачать, як розвивається місто. Вона розповіла: «Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то завдяки нашому меру народ згуртувався, і, можливо, це теж зіграло роль, що Ірпінь встояв. А Ірпінь – це форпост, який не допустив російські війська у Київ... Олександр не злякався і не втік, як це зробили деякі його опоненти».
Ще один учасник акції Володимир Паранюк, який представився учасником бойових дій 2014 року і захисником Ірпеня, заявив «Суспільному» про створення штабу проти рейдерського захоплення влади в Ірпені.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід міському голові Ірпеня Олександру Маркушину. Його підозрюють в незаконному перетині кордону.
До слова, в Ірпені міськрада планує знести ринок та житловий комплекс колишнього мера Володимира Карплюка, є фігурантом низки кримінальних проваджень й по деяких з них вже йдуть судові процеси.
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