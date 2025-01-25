В Ірпені люди влаштували акцію на підтримку мера, якого взяли під варту

На пікеті місцеві обурювалися діями щодо міського голови й вважають, що це замовлення

Загалом на акції зʼявилися близько 500 людей

Жителі Ірпеня зібралися під міською радою на акцію підтримки очільника міста Олександра Маркушина, якого напередодні взяли під варту у справі про виїзд за кордон у 2022 році. Про це повідомили заступниця міського голови Ірпеня Михайлина Скорик та «Суспільне».

«Люди в Ірпені дійсно дуже обурені такими діями опонентів стосовно законно обраного міського голови», – заявила Скорик.

Підтримати Маркушина прийшли депутати з різних фракцій, а також звичайні люди. Загалом на акції зʼявилися близько 500 людей.

На пікеті місцеві обурювалися діями щодо міського голови й вважають, що це замовлення. Чимало людей прийшли на акцію з плакатами на підтримку Маркушина.

Учасниця акції Тетяна, яка працює лікаркою, наголосила, що місцеві бачать, як розвивається місто. Вона розповіла: «Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то завдяки нашому меру народ згуртувався, і, можливо, це теж зіграло роль, що Ірпінь встояв. А Ірпінь – це форпост, який не допустив російські війська у Київ... Олександр не злякався і не втік, як це зробили деякі його опоненти».

Ще один учасник акції Володимир Паранюк, який представився учасником бойових дій 2014 року і захисником Ірпеня, заявив «Суспільному» про створення штабу проти рейдерського захоплення влади в Ірпені.

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Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід міському голові Ірпеня Олександру Маркушину. Його підозрюють в незаконному перетині кордону.

До слова, в Ірпені міськрада планує знести ринок та житловий комплекс колишнього мера Володимира Карплюка, є фігурантом низки кримінальних проваджень й по деяких з них вже йдуть судові процеси.