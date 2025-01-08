Допомагали ухилянтам втекти: ДБР повідомило, скільки посадовців вдалося затримати торік

Найбільше спроб нелегального перетину кордону зафіксовано на ділянках з Румунією та Молдовою

За даними Державного бюро розслідувань, найчастіше ухилянтам допомагали працівники ТЦК, нині ліквідованих медико-соціальних експертних комісій та правоохоронці

Державне бюро розслідувань у 2024 році викрило 120 посадовців, які організовували незаконне переправлення громадян через кордон. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Торік правоохоронці розслідували 287 кримінальних проваджень за фактом незаконного переправлення через державний кордон військовозобов’язаних чоловіків. Так, до суду скеровано 61 обвинувальний акт.

За даними ДБР, найчастіше до організації втечі ухилянтів за кордон були причетні працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.

«Сума лише задокументованих хабарів у кримінальних провадженнях щодо нелегального переправлення військовозобов’язаних через державний кордон склала 11 млн 400 тис. грн. Завдяки роботі ДБР було арештовано майно фігурантів загальною вартістю майже 11 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Для переправлення чоловіків за кордон, зловмисники організовували підроблені діагнози для своїх «клієнтів», оформлювали їх як волонтерів та водіїв гуманітарних вантажів, знімали з військового обліку через відкриття фіктивних кримінальних проваджень тощо.

Також поширені схеми переведення чоловіків через кордон поза пунктами пропуску або за допомогою фіктивного одруження на людині з інвалідністю.

Нагадаємо, найбільше спроб нелегального перетину кордону з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано на ділянках з Румунією та Молдовою.

Як повідомлялося, на Закарпатті викрито двох лікарів-офтальмологів однієї з медустанов області, які за хабарі від $6 тис. допомагали ухилянтам «відкосити» від призову на підставі фіктивної інвалідності

Нещодавно Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на заході та півдні України. За результатами комплексних заходів затримано шістьох організаторів оборудок.

До слова, у Вінниці ліквідовано схему ухилення від мобілізації, до організації якої причетний посадовець районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки