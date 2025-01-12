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Прикордонниці допомагає воювати незвичний улюбленець на прізвисько Помста

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Прикордонниці допомагає воювати незвичний улюбленець на прізвисько Помста
Gухнастий друг став для Софії справжньою підтримкою
фото: Дерржавна прикордонна служба України/Telegram

Дев’ятимісячний пухнастик із лагідним характером супроводжує Софію майже всюди

Військова медикиня Софія назвала свого тхора Помстою на честь бригади Державної прикордонної служби України, в якій вона служить. Дев’ятимісячний пухнастик із лагідним характером супроводжує Софію майже всюди. Малеча любить спати близько 20 годин, обожнює м’ячики та сиру картоплю. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Сама Софія з Харкова. У 20 років вона закінчила медичне училище й одразу підписала контракт. Зараз дівчина працює із документацією, а також допомагає посестрі у відділенні.

Прикордонниці допомагає воювати незвичний улюбленець на прізвисько Помста фото 1

І хоча починати службу в загоні було важко, пухнастий друг став для неї справжньою підтримкою.

Прикордонниці допомагає воювати незвичний улюбленець на прізвисько Помста фото 2

Нагадаємо, у 100 бригаді третій рік служить волинянка Людмила Костюк, яка мобілізувалася до війська разом зі своїм котом.

Раніше кіт врятував життя господині під час обстрілу. За декілька хвилин до трагедії домашній улюбленець почав голосно нявкати та наполегливо кликати господиню до кімнати, яка в результаті обстрілу не постраждала.

Також у США кіт пройшов 1500 км, аби дістатись домівки. 

Теги: війна Софія тварини кордон

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