Суд відправив під варту мера Ірпеня

Олександра Маркушина заарештовано на 60 днів

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід міському голові Ірпеня Олександру Маркушину. Його підозрюють в незаконному перетині кордону. Про це повідомила депутатка Ірпінської міської ради Михайлина Скорик.

Згідно з рішенням суду, мера міста триматимуть під вартою до 22 березня 2025 року. Водночас за Маркушина можуть внести заставу у розмірі 30 млн грн.

«Влада в місті ймовірно переходить до секретаря ради Анжели Макеєвої. У будь-якому випадку депутати Ірпеня мають зібратися на сесію в січні, щоб затвердити бюджет на 2025 рік, який не було проголосовано в грудні – тоді забракло двох голосів», – написала вона.

Раніше міський голова Ірпеня підтвердив, що Державне бюро розслідувань вручило йому підозру через незаконний перетин кордону. Він пояснив, що на декілька днів виїхав з України, щоб забрати військову допомогу. Маркушин додав, що на два дні заїхав до свого дворічного сина.

«Я на декілька днів виїхав з України забрати військову допомогу, «мавіки», і заїхав на два дні до свого сина Марка, якому виповнювалося два рочки. Я, як батько-одинак, маю право виїжджати за кордон без системи «Шлях». Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, померла мама. І в той час він був в Італії, як біженець», – пояснив Маркушин.

Міський голова додав, що на день народження його сина в Італії були також запрошені депутат Ірпінської міськради Олександр Пащинський та Володимир Карплюк. Саме тоді, за словами Маркушина, «вони і зняли «відеодокази» мого страшного «злочину».

«То в чому злочин? Як єдиний опікун Марка (мама, моя кохана дружина Наталя, померла через місяць після пологів) я маю право виїхати до сина без будь-яких додаткових дозволів, але знав, що повернусь із допомогою, тож оформився офіційно», – казав Маркушин.

Мер Ірпеня називає розслідування ДБР «замовною справою» та заявляє, що у такий спосіб Карплюк нібито хоче хоча б тимчасово відсторонити його від посади «напередодні критично важливої сесії», на якій депутати мають розглянути питання скасування оренди землі під незаконними будівлями, до яких має відношення Карплюк.

До слова, в Ірпені міськрада планує знести ринок та житловий комплекс колишнього мера Володимира Карплюка, є фігурантом низки кримінальних проваджень й по деяких з них вже йдуть судові процеси.