В одній зі столичних шкіл шукають вибухівку: всіх евакуювали

У столиці другий день підряд надходять повідомлення про мінування навчальних закладів

Сьогодні, 19 лютого, зранку до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення по замінування одного з навчальних закладів у Дніпровському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального управління поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб. Проводиться евакуація учнів та персоналу.

Подія належним чином зареєстрована у Дніпровському управлінні поліції. Після перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

18 лютого, столичні правоохоронці отримали повідомлення про замінування навчальних закладів у Голосіївському та Дарницькому районах, а також двох станцій метро «Майдан Незалежності» та «Палац спорту». На місце події невідкладно виїхали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, патрульні поліцейські, кінологи зі службовими собаками та інші профільні служби.

В результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Нещодавно столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який надав неправдиву інформацію про замінування станції метро «Хрещатик».