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    В одній зі столичних шкіл шукають вибухівку: всіх евакуювали

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    Вибухотехніки перевіряють приміщення навчального закладу - В одній зі столичних шкіл шукають вибухівку: всіх евакуювали
    Вибухотехніки перевіряють приміщення навчального закладу
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    У столиці другий день підряд надходять повідомлення про мінування навчальних закладів

    Сьогодні, 19 лютого, зранку до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення по замінування одного з навчальних закладів у Дніпровському районі Києва.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального управління поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб. Проводиться евакуація учнів та персоналу.

    Подія належним чином зареєстрована у Дніпровському управлінні поліції. Після перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

    18 лютого, столичні правоохоронці отримали повідомлення про замінування навчальних закладів у Голосіївському та Дарницькому районах, а також двох станцій метро «Майдан Незалежності» та «Палац спорту». На місце події невідкладно виїхали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, патрульні поліцейські, кінологи зі службовими собаками та інші профільні служби.

    В результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

    Нещодавно столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який надав неправдиву інформацію про замінування станції метро «Хрещатик».

    Теги: Національна поліція України Київ школа замінування
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