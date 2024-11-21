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В одному з районів столиці містяни виявили міну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В одному з районів столиці містяни виявили міну
фото: пресслужба поліції

Правоохоронці нагадали, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно повідомити про це особам, які перебувають поруч

У Голосіївському районі Києва було виявлено предмет, схожий на міну. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

Після отримання повідомлення про небезпечний предмет поліцейські прибули на місце, огородили знахідку та викликали слідчих і вибухотехніків.

Правоохоронці нагадали, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно повідомити про це особам, які перебувають поруч.

Правоохоронці нагадали алгоритм дій, якщо ви помітили небезпечний предмет:

  • зберігати спокій;
  • повідомити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
  • позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка;
  • негайно повідомити про вибухівку спецслужби;
  • у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;
  • очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.

Нагадаємо, у Печерському районі столиці містяни знайшли боєприпас. На місце негайно прибули правоохоронці, вони огородили вибуховий предмет та викликали туди слідчих і вибухотехніків.

Раніше повідомлялося, що поліція викрила жителя Борисполя, який зберігав у гаражі арсенал зброї

Теги: поліція боєприпаси

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