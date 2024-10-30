У Печерському районі киянин знайшов боєприпас

На місце знахідки прибули слідчі і вибухотехніки

У Києві у Печерському районі містяни знайшли боєприпас. Про це повідомляє столична патрульна поліція.

На місце негайно прибули правоохоронці, вони огородили вибуховий предмет та викликали туди слідчих і вибухотехніків.

Киянам нагадують, як діяти, якщо виявили вибухівку:

у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до неї;

повідомте про знахідку на спецлінію 112;

до приїзду поліції не допускайте інших осіб до небезпечного місця;

негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, що під час прогулянки в лісі села Віта-Поштова, що на Київщині, один чоловік натрапив на підозрілий іржавий предмет.

Як з’ясувалося, це був артилерійський снаряд калібру 76 мм, що залишився з часів Другої світової війни. Інших небезпечних предметів поруч не знайшли, і обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі столиці чоловік виявив артилерійський снаряд. На лінію 112 звернувся місцевий житель, який повідомив, що виявив артилерійський снаряд. Правоохоронці оперативно прибули на місце знахідки, обмежили до нього доступ та викликали слідчих та вибухотехніків.

Також у Борисполі Київської області працівники ДТЕК виявили вибухонебезпечний предмет. Щоб вилучити його на місце викликали саперів. За словами рятувальників, у місті Бориспіль Київської області працівники ДТЕК виявили невідомий предмет і одразу повідомили про це відповідні служби.