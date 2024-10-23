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Чи треба ліквідовувати МСЕК? Нардеп Власенко пояснив небезпеку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чи треба ліквідовувати МСЕК? Нардеп Власенко пояснив небезпеку
Центральну медико-соціальну експертну комісію планують ліквідувати до 27 жовтня
фото з відкритих джерел

Власенко: «Замість реальних серйозних перетворень в цій сфері знову «ліквідація?»

Народний депутат від Всеукраїнського обʼєднання «Батьківщина» Сергій Власенко піддав сумніву рішення щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). У дописі на Facebook він пригадав інші випадки ліквідацій держустанов, наголошуючи на тому, що подібні рішення нібито не сприяють «серйозним перетворенням».

Власенко наголосив, що перед епідемією Covid-19, а саме, в 2017 році було ліквідовано Держсанепідслужбу, а її функції передавали до Міністерства охорони здоровʼя. «Всі памʼятають до чого це призвело? І як країна була «готова» до епідемії?» – зауважив Власенко.

Також він пригадав ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. «А памʼятаєте із яким пафосом, замість нормальних правових процедур, ліквідовували ОАСК? А потім цілий рік приймали спеціальний закон, який дозволив почати розгрібати завали із 55 тис. (пʼятидесяти пʼяти тисяч!!!) нерозглянутих судових справ», – наголосив нардеп.

На його думку, зараз керівники держави «наступають на ті самі граблі», адже достеменно не відомо, хто буде займатися справами МСЕК. Це все, можливо, призведе до хаосу у структурах.

«Замість реальних серйозних перетворень в цій сфері знову «ліквідація»? Боюсь, що і результат буде такий самий, як і від попередніх «ліквідацій», – підсумував депутат.

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) – спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, обумовленої захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами. Медико-соціальні експертні комісії утворені в Україні 1992 року на заміну радянським лікарсько-трудовим експертним комісіям.

В Україні МСЕК перебувають у віданні МОЗ і утворюються за таким територіальним принципом: обласні; центральні міські у м. Києві; міські, міжрайонні, районні.

Нагадаємо, Центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Медико-соціальні експертні комісії станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність, їхні функції передадуть кластерним і надскластерним лікарням.

Учора, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Згідно з указом, Пенсійний фонд, Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Служба безпеки у тижневий строк проведуть аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів. 

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій(МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

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Теги: Батьківщина аудит Пенсійний фонд журналіст поліція президент Facebook розслідування прокурор закон Сергій Власенко депутат міністр Віктор Ляшко

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