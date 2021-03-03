В пожежі на Борщагівці загинула людина

Причиною пожежі у відселеному будинку стало згорання сміття

Під час гасіння вогню на вулиці Якуба Коласа, 8, що знаходиться у Святошинському районі Києва, пожежники знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Ще трьох осіб вдалося врятувати.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, у вівторок, 2 березня, о 19:53 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у дворі 9-поверхового житлового будинку за згаданою адресою.

На місце події негайно прибули вогнеборці 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, бійці встановили, що в окремо розташованій відселеній двохповерховій будівлі на першому поверсі сталося займання сміття на площі 20 кв. м.

О 20:13 рятувальники локалізували загоряння та о 20:47 – ліквідували.

Під час гасіння пожежі було врятовано трьох чоловіків, яких передали бригаді швидкої допомоги, проте від госпіталізації відмовились. Також в ході ліквідації загоряння було виявлено тіло чоловічої статі.

На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Причини та обставини даної події встановлює слідство.

Раніше стало відомо, що під час гасіння пожежі по вулиці Вересневій, що у Дарницькому районі Києва, рятувальникам через задимлення довелося евакуювати дванадцять мешканців будинку, у тому числі двох дітей.